La sostenibilidad será uno de los ejes que atravesará la organización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tendrán a distintas ciudades de la provincia como sedes y subsedes. En ese marco, Rafaela recibió una comitiva vinculada con la planificación ambiental del evento, que recorrió diferentes espacios de la ciudad y conoció las acciones que se llevan adelante en materia de gestión de residuos, uso responsable de los recursos y educación ambiental.
Rafaela mostró sus políticas ambientales en el marco de los Juegos Suramericanos 2026
En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, representantes de ODESUR, del Comité Olímpico Argentino, de la Provincia y de la Universidad Nacional del Litoral recorrieron distintos espacios de Rafaela para conocer las acciones vinculadas con la sostenibilidad y el legado del evento. La agenda incluyó escenarios deportivos, las Fan Fest y el Complejo Ambiental.
La jornada formó parte del trabajo de la Mesa Ambiental de los Juegos, que busca incorporar criterios de sostenibilidad desde la planificación y generar un legado que trascienda el desarrollo de las competencias.
De la recorrida participaron Irma Ruiz, vicepresidenta del Comité Olímpico Colombiano y presidenta de la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte de ODESUR; Mabel Roca, presidenta de la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte del Comité Olímpico Argentino; Gerónimo Peñalva, subsecretario Legal y Técnico del Gobierno de Santa Fe y responsable del Área de Sostenibilidad y Legado de los Juegos; y María Victoria Scalenghe y Claudio Passalia, integrantes del equipo técnico de la Universidad Nacional del Litoral.
Por parte de Rafaela estuvieron presentes representantes del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR) y de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente.
Recorrida por escenarios deportivos y espacios de encuentro
Durante la visita, la comitiva recorrió distintos escenarios que serán parte de la propuesta de los Juegos en la ciudad, entre ellos Invencible Rafaela, Invencible Velódromo y las Fan Fest.
En estos espacios se presentaron las acciones previstas para promover la separación de residuos, el uso responsable del agua y la energía y otras medidas destinadas a reducir la huella ambiental vinculada con el desarrollo del evento deportivo.
El encuentro también permitió compartir la experiencia que Rafaela viene desarrollando en materia de gestión ambiental y economía circular. En este sentido, Enrique Soffietti, director del IDSR, destacó que la realización de los Juegos constituye una oportunidad para aplicar criterios ambientales desde la etapa de planificación.
"Desde Rafaela venimos trabajando hace muchos años en gestión de residuos, educación ambiental y economía circular, y poder aportar esa experiencia a los Juegos también nos permite seguir fortaleciendo nuestras propias políticas públicas", señaló Soffietti.
El Complejo Ambiental, parte de la agenda
Otro de los puntos de la recorrida fue el Complejo Ambiental de Rafaela, donde los integrantes de la delegación conocieron las políticas que desarrolla la ciudad en materia de gestión integral de residuos, recuperación de materiales y economía circular.
La visita permitió poner en común experiencias entre los equipos técnicos que trabajan en la organización de los Juegos y quienes llevan adelante las políticas ambientales locales.
La intención es que las medidas implementadas durante la competencia no se limiten al desarrollo del evento, sino que también permitan incorporar conocimientos y capacidades que puedan mantenerse en el tiempo en las ciudades sede y subsedes.
Una charla sobre sostenibilidad y deporte
Como parte de la agenda, Mabel Roca brindó la charla “La sostenibilidad en el deporte”, destinada a reflexionar sobre el papel de las organizaciones deportivas y de los grandes eventos en la incorporación de prácticas ambientales.
La actividad permitió abordar la necesidad de generar nuevos hábitos y de integrar la sostenibilidad a la planificación de las instituciones y competencias deportivas.
Desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable remarcaron que estos espacios de articulación permiten intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias que se implementarán durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
De esta manera, la organización del evento incorpora una agenda que busca vincular deporte, cuidado ambiental y participación comunitaria, con la expectativa de que las acciones desarrolladas durante la competencia puedan dejar un legado más allá de las fechas de realización de los Juegos.