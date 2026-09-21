Medioambiente

Rafaela mostró sus políticas ambientales en el marco de los Juegos Suramericanos 2026

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, representantes de ODESUR, del Comité Olímpico Argentino, de la Provincia y de la Universidad Nacional del Litoral recorrieron distintos espacios de Rafaela para conocer las acciones vinculadas con la sostenibilidad y el legado del evento. La agenda incluyó escenarios deportivos, las Fan Fest y el Complejo Ambiental.