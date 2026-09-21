Gran Rosario

Frenarán una cascada del Saladillo con dos gigantescas pantallas bajo tierra a 33 metros

La megaobra de ingeniería desarrollada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe alcanza el 70 % de avance. Mediante una inversión superior a los 30.000 millones de pesos, se busca detener el acelerado retroceso del cauce sobre el arroyo y evitar el colapso del Puente Molino Blanco y la Circunvalación.