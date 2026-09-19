El Gobierno de Santa Fe avanza con la recuperación de la Ruta Nacional A012, un corredor clave para el transporte de cargas y el acceso a los puertos del Gran Rosario. A poco más de 40 días de que la Nación cediera su administración a la Provincia por un plazo de 20 años, ya se encuentran activos tres frentes de obra.
Con tres frentes: así avanza la reparación de la Ruta A012 en el sur santafesino
A poco más de 40 días de recibir la traza de Nación por 20 años, Santa Fe trabaja en tres sectores y prevé sumar otros dos frentes en los próximos días.
Los trabajos se desarrollan en distintos puntos de la traza, que conecta los puertos de Rosario, Timbúes y San Lorenzo, y funciona como enlace con rutas nacionales y autopistas fundamentales para la actividad productiva.
Durante una recorrida por los sectores intervenidos, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el avance de las tareas y anticipó que se habilitarán otros dos frentes en los próximos días.
“La A012 es una ruta nacional que estaba sin mantenimiento, pero el gobernador Maximiliano Pullaro pidió a la Nación que la cediera a la Provincia para poder repararla por tramos. Hoy trabajamos en tres frentes y vamos a abrir otros dos en los próximos días”, señaló el funcionario.
Sectores activos
Las intervenciones actuales se concentran en los ramales de acceso a la autopista Buenos Aires-Rosario, en el cruce de la A012 con la Ruta Nacional 34, cerca de Ibarlucea, y en la intersección con la Ruta Nacional 9, en jurisdicción de Roldán.
Según detalló Enrico, ya se realizaron trabajos en los ramales que conectan la autopista Buenos Aires-Rosario con la A012. Además, adelantó que próximamente comenzarán las tareas en los enlaces con la Ruta Nacional 33.
El ministro indicó que la Provincia recibió una traza con profundos baches, descalces y una marcada falta de mantenimiento. En ese contexto, sostuvo que la transferencia de la ruta permitió avanzar con las reparaciones.
“Es una obra que deberemos afrontar entre todos los santafesinos, pero no podíamos esperar más. Sabemos lo importante que es esta ruta para la región y cuánto padecen los vecinos de Roldán y de toda la zona su deterioro”, expresó.
Más reparaciones
La Dirección Provincial de Vialidad proyecta intervenir al menos otros siete sectores de la A012 durante lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027, además de los frentes que ya están en ejecución.
Entre las tareas previstas se encuentra la reparación de un tramo de 200 metros a la altura de la planta de General Motors; otros 4.650 metros entre la Ruta Provincial 18 y la Ruta Nacional 9; y 9.800 metros en el tramo comprendido entre Roldán y Esteban Echeverría.
El plan también contempla trabajos en el sector norte de la A012, desde el cruce con la Ruta Nacional 34 hasta el Camino de la Cremería; en la zona de Ricardone; entre la Ruta Provincial 25 y la autopista Rosario-Santa Fe; en el cruce con esa autopista; y en el tramo que conecta ese acceso con la Ruta Nacional 11.
Inversión vial
La recuperación de la A012 se suma a las intervenciones que la Provincia lleva adelante en la red vial santafesina. Entre 2024 y 2025, el Gobierno provincial reparó alrededor de 1.500 kilómetros de rutas pavimentadas mediante 12 contratos, con una inversión superior a los 105.000 millones de pesos.
A esa cifra se agregan otros 50.000 millones de pesos destinados a seis grupos adicionales de obras y los 4.300 millones de pesos previstos para la recuperación de la A012.
De acuerdo con los datos oficiales, la inversión provincial en mantenimiento preventivo de la red vial superó los 154.000 millones de pesos durante la gestión de Maximiliano Pullaro.