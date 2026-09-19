Digitalización

La provincia de Santa Fe derogó un decreto de 1955 para agilizar la firma de contratos

A través del Decreto N° 1948/26, el Ejecutivo santafesino eliminó la exigencia de intervención de la Escribanía de Gobierno en las contrataciones de obras, provisiones y servicios. Ahora todo el proceso se formalizará mediante firma digital en la plataforma TIMBÓ.