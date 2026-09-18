El secretario de Gobierno de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, valoró de manera positiva la aprobación definitiva en el Senado provincial de la ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios. Al respecto, el funcionario subrayó: "Es algo que nosotros esperábamos. Esto genera el marco normativo provincial de algo que ya había sucedido en la ciudad de Santa Fe".
Mastropaolo celebró la ley contra los cuidacoches y apoyó penas a las picadas
El funcionario destacó el respaldo normativo que brinda la provincia para acompañar los controles locales. Además, remarcó la importancia de penalizar a los organizadores de carreras ilegales.
Además, explicó que esta normativa "nos ayuda porque esto lo que genera es un acompañamiento por parte del Ministerio de Seguridad", especialmente ante agravantes en eventos masivos como los partidos de Unión y Colón, donde "ya hay organizaciones. Vamos a tener que trabajar muy fuerte para prevenir".
Además del encuadre legal, Mastropaolo enfatizó el trabajo de reinserción social que viene llevando adelante el municipio junto al intendente Juan Pablo Poletti.
En ese sentido, recordó el esquema propuesto ante la Cámara de Diputados para ofrecer alternativas laborales formales a quienes dejaban la calle: "Nosotros ya habíamos hecho una situación previa de contención a un grupo de cuidacoches que quería salir de esa actividad y que se involucraba en estas cooperativas que brindan servicios en espacios y parques públicos".
Según el funcionario, el objetivo es articular la norma punitiva con herramientas de integración, garantizando que el ordenamiento del espacio público esté acompañado por oportunidades de trabajo registrado en la capital provincial.
Sanciones para las picadas clandestinas
En relación a la iniciativa que contempla un endurecimiento de penas para las picadas clandestinas, Mastropaolo respaldó la media sanción del proyecto y sostuvo: "Yo creo que hay que generar esta conciencia urbana donde cualquier persona que toma una decisión o una inconducta de este nivel tiene que entender que pone en riesgo la vida de cualquiera de nuestros vecinos".
Asimismo, admitió las complicaciones que afrontan hoy los inspectores en calle debido a la logística de los corredores: "Va a ser difícil captar a los organizadores porque son grupos cerrados de WhatsApp con coordinaciones muy rápidas", por lo que consideró fundamental contar con herramientas para aplicarlos rápidamente en la ciudad.
Respecto al fenómeno de las picadas clandestinas, el funcionario detalló las dificultades que afronta el personal municipal durante los operativos de control nocturnos para neutralizar estas conductas. "Nosotros vamos a una zona y nos migran a otra y los vamos a buscar a esa zona y migran a otra", explicó Mastropaolo sobre la dinámica de los conductores.
En ese punto, remarcó la constancia de las inspecciones locales para desactivar los encuentros: "Parece una locura, pero todo el fin de semana estamos generando diferentes instancias, deshabilitando situaciones de este tipo".
Debate por la tarifa del transporte
Por último, al evaluar la coyuntura del transporte urbano de pasajeros y las demandas del sector empresarial tras la paritaria de la UTA, Mastropaolo reconoció las presiones de costos pero advirtió sobre las consecuencias de trasladarlos al valor del pasaje.
"El empresario también sabe que un aumento de tarifa va a generar una baja en el consumo o una baja en la cantidad de pasajeros", afirmó el secretario.
A su vez, remarcó la necesidad de buscar esquemas alternativos de financiamiento ante la falta de aportes nacionales: "Aún no tengo la solución, por eso digo que el tema es complejo, porque trasladar la tarifa es algo que en este momento no es lo mejor como solución".
En cuanto a las complicaciones del servicio, Mastropaolo remarcó el desequilibrio financiero que sufre el transporte público del interior ante las pautas que se fijan desde la Capital Federal.
"Es entendible porque realmente la variable se cambia en Buenos Aires y se aplica en el resto del país con otros números, con otros subsidios, con una falta del Estado nacional como lo acabo de decir varias veces", graficó el secretario municipal.
Frente a este panorama, ratificó que el sistema subsiste por la asistencia local: "Nosotros tenemos el acompañamiento de provincia, el acompañamiento municipal y la tarifa que tenemos plasmada en la ciudad de Santa Fe", aunque insistió en que hoy la prioridad es encontrar alternativas de financiamiento para sostener las líneas en marcha sin recaer de inmediato en el bolsillo de los usuarios.