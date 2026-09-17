Se aprobó este jueves por la tarde - noche en el Senado la ley que restringe la actividad de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe.
Se aprobó la ley que restringe la actividad de los cuidacoches en Santa Fe
Fue votado este jueves en la Legislatura provincial tras tres meses de discusión dentro y fuera del recinto.
Fue votado este 17 de septiembre en la Legislatura provincial tras tres meses de discusión dentro y fuera del recinto.
La nueva ley sancionada en la provincia de Santa Fe modifica el Código de Convivencia provincial para prohibir y penar la actividad no autorizada de cuidacoches, limpiavidrios y cuidadores de vehículos en la vía pública.
Los puntos de la ley
La ley sanciona a quien ofrezca sin permiso municipal el cuidado, guarda o limpieza de vehículos a cambio de dinero (voluntario u obligado) en zonas donde la práctica esté vedada por cada municipio.
Con la votación en la tarde de este jueves, la Cámara alta incorpora tres nuevos artículos al Código de Convivencia.
El artículo 66 bis impone la prohibición para quien ofrezca espacios de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública sin autorización y cuando esté prohibido por normativa local.
La sanción abre la opción de cumplir la pena con trabajo comunitario de 2 a 10 días, junto a la prohibición de concurrencia al lugar donde se identificó la irregularidad.
Si se repite la falta, se aplica una pena de 10 a 20 días de arresto.
Las penas se duplican (o multiplican) si hay violencia, amenazas, organización previa, o si la actividad ocurre en áreas de estacionamiento tarifado, cerca de eventos masivos (radio de 20 cuadras), en horario nocturno (18:00 a 06:00) o en zonas bancarias, escolares y comerciales.
Rol policial y municipal
El texto sancionado este jueves habilita a los municipios y a la policía a actuar de oficio para desalojar a los infractores y frenar el estado antijurídico.