La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe reconoció este jueves 17 de septiembre a médicos directores de los hospitales de la ciudad de Santa Fe, así como al veterano de la Guerra de Malvinas y referente histórico de la defensa de esa y de los derechos de los excombatientes, Rubén Rada, a poco de su fallecimiento.
Reconocimientos a directores de hospitales de Santa Fe y a un veterano de guerra fallecido
En sendos actos, el recinto legislativo rindió homenaje a la memoria de Rubén Rada y destacó la labor sanitaria de directores de efectores públicos provinciales.
Fueron dos actos que cumplieron sendas resoluciones del cuerpo, llevados a cabo en el recinto de sesiones, encabezados por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y con la presencia de senadores provinciales.
Familiares, amigos y personas cercanas a Rada y representantes de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Provincia de Santa Fe estuvieron al mediodía en la Legislatura para recordar al dirigente que, entre otras gestiones, fue parte de quienes peticionaron por la inclusión de la reivindicación de los derechos argentinos sobre las islas en la nueva Constitución de Santa Fe.
Se subrayó que Rada, ya enfermo pero igual de firme y entero en su pasión por la soberanía, puso especial énfasis en que la declaración de la reforma constitucional de 2025 se ocupara de mandar al Estado provincial que Malvinas sea siempre tema en las escuelas.
El artículo 4 de la Constitución Provincial ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre esos territorios y establece como objetivos permanentes e irrenunciables su recuperación, la restitución de la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía.
Asimismo, dispone políticas activas para la protección de los veteranos de guerra y políticas educativas para el ejercicio de la memoria activa.
Compromiso con la salud pública
Posteriormente, a las 13 horas, también en el hemiciclo de 19 bancas se realizó un reconocimiento al Dr. Bruno Moroni, director del Hospital “Dr. José María Cullen”; al Dr. Francisco Sánchez Guerra, director del Hospital “José Bernardo Iturraspe”; y al Dr. Pablo Ledesma, director del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, y en ellos a los equipos de salud de esos nosocomios de Santa Fe.
En el homenaje se subrayó el compromiso político de los representantes de cada departamento con el fortalecimiento del sistema público de salud y a la responsabilidad asumida en la atención y el cuidado de la población del centro-norte provincial.
Los tres establecimientos constituyen efectores públicos de tercer nivel y cumplen un papel fundamental dentro de la red sanitaria provincial.
Sus servicios atienden no solamente a la población de la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana, sino también a pacientes derivados desde numerosas localidades de los departamentos del centro y norte de la provincia, de acuerdo con sus distintos niveles de complejidad y especialidades.
El reconocimiento contempla especialmente la responsabilidad que implica conducir instituciones sanitarias, donde resulta necesario coordinar equipos profesionales y técnicos, organizar servicios de distinta complejidad, administrar recursos e infraestructura, responder ante situaciones críticas y garantizar una adecuada articulación con el resto de la red pública de salud.
Vocero de una causa
Un parte de prensa de la Cámara indica que Rada había nacido en Rosario en 1962, e integró el Regimiento de Infantería 4 durante la Guerra del Atlántico Sur de 1982.
Luego de la recuperación democrática se convirtió en una de las principales voces de los veteranos, dedicando su trayectoria a mantener viva la memoria del conflicto, reclamar el reconocimiento de los excombatientes y sostener el reclamo histórico por la legítima soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Se desempeñó como presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Provincia de Santa Fe y tuvo también funciones de representación en el ámbito nacional, desde donde promovió la unidad de las organizaciones de veteranos de todo el país.