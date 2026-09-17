Historia de Santa Fe

Impulsan la recuperación de las piezas originales del viejo Puente Colgante

A más de 40 años de la caída del emblemático Puente Colgante en 1983, Paco Garibaldi presentó una iniciativa para inventariar y rescatar los restos de dicha estructura que se encuentran dispersos y en abandono. La propuesta plantea un proceso de participación ciudadana para transformar este patrimonio en un símbolo vivo de la memoria colectiva.