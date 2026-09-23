Diego Lacamoire consiguió este miércoles la medalla de plata en la final de los 1.500 metros masculinos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El atleta argentino completó la prueba en 3:47.16 y terminó segundo, a 1.11 segundos del uruguayo Valentín Soca, ganador de la competencia.
Diego Lacamoire ganó la medalla de plata en los 1.500 metros
El argentino completó la final en 3:47.16 y terminó segundo detrás del uruguayo Valentin Soca. Gerson Montes, de Ecuador, fue tercero.
Soca se quedó con la definición con un registro de 3:46.05, mientras que Lacamoire sostuvo un ritmo que le permitió asegurarse el segundo lugar. El podio lo completó el ecuatoriano Gerson Montes, quien cruzó la meta en 3:47.71, apenas 55 centésimas por detrás del argentino.
La definición tuvo un cierre ajustado entre los principales protagonistas. Lacamoire terminó con una diferencia de 1.11 segundos respecto del vencedor y aventajó por 55 centésimas a Montes, en una final que reunió a representantes de ocho países.
Podio ajustado
Detrás de los tres medallistas se ubicó el colombiano Frank Duran, con un tiempo de 3:48.09. El venezolano Jose Gonzalez terminó quinto, con 3:49.51, registro que además representó su mejor marca de la temporada.
Los dos representantes de Perú completaron las siguientes posiciones. Luis Huaman fue sexto con 3:54.03 y Edwar Marquez terminó séptimo con 3:54.37. El atleta de Aruba Eden Antersyn cerró la clasificación, con un tiempo de 4:21.35.
Con la medalla obtenida por Lacamoire, Argentina sumó otro resultado destacado en las pruebas de atletismo de los Juegos Suramericanos. La actuación del argentino se produjo en una de las distancias tradicionales del mediofondo, en una final que tuvo presencia de atletas de distintos países de la región.
Los registros
El tiempo ganador de Soca, 3:46.05, quedó por encima del récord de los Juegos Suramericanos para los 1.500 metros. Esa marca pertenece al argentino Federico Bruno, quien estableció el récord en Santiago de Chile, en 2014, con un registro de 3:39.96.
La diferencia entre aquella marca y el tiempo conseguido por Lacamoire fue de 7.20 segundos. El récord mundial de la especialidad, en tanto, continúa en poder del marroquí Hicham El Guerrouj, quien registró 3:26.00 el 14 de julio de 1998, en Roma, Italia.
Lacamoire finalizó así como escolta de Soca y se quedó con la medalla de plata en una final internacional que tuvo a tres atletas separados por menos de dos segundos. La prueba reunió a corredores de Uruguay, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Aruba.