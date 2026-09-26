Boca y Racing se enfrentarán este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El clásico definirá al rival de Banfield en las semifinales del certamen.
Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina
Boca y Racing se enfrentarán este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador avanzará a semifinales, donde enfrentará a Banfield.
El encuentro tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal y a Lucas Novelli a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.
Se trata de un cruce de eliminación directa entre dos de los equipos de mayor convocatoria del fútbol argentino, con realidades diferentes en el torneo local, pero con el mismo objetivo: avanzar a la próxima instancia de la Copa Argentina.
Boca llega con una racha positiva
El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena atraviesa una serie de 14 partidos sin derrotas y mantiene presencia en las distintas competencias que disputa.
En el Torneo Clausura, Boca viene de vencer 2-0 a San Lorenzo y también continúa en carrera por los principales objetivos de la temporada. En la Copa Sudamericana alcanzó las semifinales, mientras que en el campeonato local pelea por los primeros puestos de la tabla anual.
En la Copa Argentina, el Xeneize inició su recorrido con una victoria 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Luego superó por el mismo marcador a Sarmiento y, en los octavos de final, eliminó a Vélez por penales después de igualar 0-0 durante los 90 minutos.
Racing busca dar vuelta su presente
Racing llega al cruce con la necesidad de avanzar en la Copa Argentina para mantener vigente uno de sus principales objetivos de la temporada.
La Academia quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y actualmente ocupa el decimocuarto puesto de la Zona B del Torneo Clausura. En lo que va del semestre perdió seis de los 12 partidos disputados.
El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda alcanzó los cuartos de final de la Copa Argentina tras superar 1-0 a Gimnasia de Mendoza, golear 4-1 a Defensa y Justicia y vencer 2-1 a Belgrano de Córdoba.
Un lugar en semifinales
El ganador del clásico de este domingo avanzará a las semifinales y se enfrentará con Banfield, que consiguió su clasificación luego de eliminar a Deportivo Riestra por penales.
Del otro lado del cuadro ya está Atlético Tucumán, que espera por el vencedor del partido entre Platense y Estudiantes, que se disputará el 1 de octubre.
De esta manera, Boca y Racing llegan al Gigante de Arroyito con un objetivo concreto: conseguir la clasificación y mantenerse en carrera por el título de la Copa Argentina.