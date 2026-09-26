Lando Norris no disimuló su enojo después de quedar fuera del Gran Premio de Azerbaiyán. El incidente que comenzó con el impacto de Franco Colapinto contra Pierre Gasly y terminó involucrando a su McLaren provocó un fuerte reclamo del actual campeón del mundo: pidió que la FIA aplique una carrera de suspensión por maniobras de ese tipo.
Norris pidió una carrera de suspensión para Colapinto tras el choque en Bakú
El británico reclamó una respuesta más estricta de la FIA tras el choque que lo dejó fuera de carrera en Bakú. Gasly también expresó su bronca por la radio, cuando los dos Alpine marchaban en puestos de puntos.
El choque se produjo en la primera curva, durante el reinicio posterior al ingreso del auto de seguridad por el accidente de Alex Albon. Colapinto llegó demasiado rápido a la frenada y golpeó al otro Alpine, que a su vez hizo contacto con el auto de Norris.
La bronca también se escuchó por la radio de Gasly. Los dos Alpine marchaban entre los diez primeros cuando el incidente frustró la posibilidad de sumar con ambos autos. “No me lo puedo creer. ¿Cuántos puntos hemos perdido?”, lamentó el francés tras recibir el golpe de su compañero.
Al hablar con los medios presentes en Bakú, entre ellos Motorsport.com, Norris aclaró que todavía no había visto las imágenes. Sin embargo, fue contundente al expresar qué respuesta esperaba de las autoridades.
“No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas”, sostuvo.
El británico también puso el foco en los daños materiales que dejó el accidente y cuestionó duramente la conducción del argentino.
“Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, todas mis piezas ahora están en la basura. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”, afirmó.
Durante el intercambio con la prensa, le plantearon si el reinicio tardío de George Russell podía haber contribuido al choque. Como líder, el piloto de Mercedes era quien marcaba el momento de acelerar para retomar la competencia. Norris descartó que esa circunstancia sirviera como justificación.
“George puede hacer lo que quiera. En Fórmula 1, creo que esperás que los pilotos anticipen las cosas; no va a haber agarre, las temperaturas de los neumáticos van a ser bajas, aunque ni siquiera estaban tan bajas”, respondió.
Para el piloto de McLaren, quienes circulaban detrás debían prever las dificultades de la primera frenada. Su crítica fue más allá del error puntual: “En Fórmula 1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas así, es porque no deberías estar ahí”.
Por último, le preguntaron si llevaría su reclamo ante la FIA en caso de que Colapinto no recibiera una sanción acorde con lo que estaba pidiendo. Norris no confirmó una gestión, pero insistió en el castigo que consideraba necesario.
“No lo he visto, pero si provocás un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”.