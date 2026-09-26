Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán después de protagonizar un choque en la relargada de la vuelta 36 de las 51 previstas. El argentino llegó pasado a la primera curva, bloqueó y golpeó a Pierre Gasly y a Lando Norris. Los tres quedaron fuera de competencia.
Colapinto abandonó tras un choque con Gasly y Norris en la relargada de Bakú
El argentino se pasó en la frenada de la primera curva y golpeó a su compañero de Alpine y al piloto de McLaren. Franco pudo continuar hasta la calle de boxes, donde terminó su carrera.
Mientras su compañero de Alpine y el británico de McLaren debieron detenerse tras el incidente, Franco pudo continuar con dificultades hasta ingresar a la calle de boxes. Allí terminó su participación y se confirmó el doble abandono del equipo francés.
La acción se desencadenó después de que George Russell acelerara para retomar la carrera tras una neutralización. En la llegada a la primera curva, Colapinto no consiguió controlar la frenada y el contacto provocó una nueva salida del auto de seguridad.
Por delante del accidente, Max Verstappen superó a Oscar Piastri y se ubicó segundo. Kimi Antonelli consiguió atravesar el sector y avanzó al séptimo puesto.
Con la carrera nuevamente neutralizada, Russell lideraba por delante de Verstappen, Piastri, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Antonelli.