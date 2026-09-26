#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
GP de Azerbaiyan

Colapinto abandonó tras un choque con Gasly y Norris en la relargada de Bakú

El argentino se pasó en la frenada de la primera curva y golpeó a su compañero de Alpine y al piloto de McLaren. Franco pudo continuar hasta la calle de boxes, donde terminó su carrera.

Franco Colapinto protagonizó un choque en la relargada del Gran Premio de Azerbaiyán.Franco Colapinto protagonizó un choque en la relargada del Gran Premio de Azerbaiyán.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán después de protagonizar un choque en la relargada de la vuelta 36 de las 51 previstas. El argentino llegó pasado a la primera curva, bloqueó y golpeó a Pierre Gasly y a Lando Norris. Los tres quedaron fuera de competencia.

Mirá tambiénMercedes marca el paso en Bakú: quiénes pueden discutirle la carrera a Russell

Mientras su compañero de Alpine y el británico de McLaren debieron detenerse tras el incidente, Franco pudo continuar con dificultades hasta ingresar a la calle de boxes. Allí terminó su participación y se confirmó el doble abandono del equipo francés.

La acción se desencadenó después de que George Russell acelerara para retomar la carrera tras una neutralización. En la llegada a la primera curva, Colapinto no consiguió controlar la frenada y el contacto provocó una nueva salida del auto de seguridad.

Por delante del accidente, Max Verstappen superó a Oscar Piastri y se ubicó segundo. Kimi Antonelli consiguió atravesar el sector y avanzó al séptimo puesto.

El argentino llegó pasado a la primera curva y terminó golpeando a Gasly y Norris.El argentino llegó pasado a la primera curva y terminó golpeando a Gasly y Norris.

Con la carrera nuevamente neutralizada, Russell lideraba por delante de Verstappen, Piastri, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Antonelli.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Fórmula 1
Automovilismo
Franco Colapinto
Alpine

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro