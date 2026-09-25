George Russell sabía que había hecho una gran vuelta. Lo que no esperaba era ver ocho décimas de ventaja sobre Charles Leclerc. El Mercedes había sido rápido desde el comienzo del fin de semana, pero una diferencia así sorprende en una Fórmula 1 donde unas pocas milésimas suelen separar a los rivales. Este sábado largará desde la pole del Gran Premio de Azerbaiyán con una oportunidad clara de conseguir su tercera victoria del año, y descontar puntos al líder del torneo, su compañero de equipo Kimi Antonelli.
Mercedes marca el paso en Bakú: quiénes pueden discutirle la carrera a Russell
La ventaja de Russell en clasificación fue amplia, aunque Mercedes espera una carrera difícil de controlar. Detrás, tres equipos se disputan el podio y Alpine busca afirmarse al frente de la zona media.
La distancia fue contundente: 1:42.526 para Russell; 1:43.363 para Leclerc. También lo es la imagen que dejó Mercedes a lo largo de las prácticas. Sin embargo, dentro del equipo evitan dar la carrera por resuelta. La succión en la larga recta de Bakú y la gestión de energía de los autos pueden impedir que Russell se escape, mientras una neutralización podría alterar el momento de las paradas. Tendrá que largar bien y sostener la ventaja en una pista donde un error suele costar caro.
Además, el otro Mercedes estará lejos de la punta. Kimi Antonelli golpeó el muro en la curva 1 durante la Q1. El tiempo que ya había marcado le permitió avanzar a la Q2, pero el daño le impidió volver a salir y partirá 16º. El líder del campeonato, que aventaja a Russell por 81 puntos, llamó a lo sucedido un error “muy innecesario”. Ahora deberá remontar con un auto que tiene ritmo, pero en un circuito donde, según reconoció, adelantar no será fácil.
Ferrari es el primero que puede discutirle la carrera a Russell. Su jueves había sido difícil, pero los cambios de puesta a punto dieron resultado y Leclerc llevó el auto a la primera fila. El monegasco reconoció que la diferencia con Mercedes fue grande; su posibilidad estará en aprovechar la largada y defender la posición en pista. Fred Vasseur espera poca degradación de los neumáticos, una condición que podría volver más difícil recuperar mediante la estrategia un puesto perdido al comienzo.
Lewis Hamilton largará sexto, con una clasificación menos limpia: rozó el muro en su primer intento de Q3 y no contó con rebufo en el último. Ferrari, entonces, tiene a Leclerc en el lugar ideal para pelear desde la primera vuelta y a Hamilton obligado a ganar terreno para acercarse al podio.
Entre ambos aparece McLaren. Oscar Piastri quedó tercero, a apenas una milésima de Leclerc. Las mejoras que el equipo llevó a Bakú funcionan como esperaba, aunque el circuito sigue exponiendo puntos débiles del auto. Piastri admite que alcanzar a Russell será complicado, pero está lo suficientemente cerca de la Ferrari como para disputar el segundo lugar.
Lando Norris partirá quinto. Su última vuelta quedó comprometida por un bloqueo y, durante el fin de semana, señaló dificultades de velocidad en recta. McLaren tendrá que encontrar el modo de acercarse sin perder tiempo detrás de sus rivales. Si no puede hacerlo en pista, una buena decisión en la calle de boxes o una neutralización pueden abrirle una oportunidad.
Red Bull también tiene dos carreras distintas por delante. Isack Hadjar largará cuarto en su regreso después de tres fechas de ausencia por lesión. Estará en medio de Leclerc y los McLaren, con una posibilidad inmediata de pelear por el podio. Max Verstappen, en cambio, saldrá octavo después de que las banderas amarillas afectaran su último intento de clasificación. El auto había mostrado velocidad durante el fin de semana. Dominó el entrenamiento previo a la clasificación, y el registro que a milésimas del mejor tiempo de Russell. La pregunta es cuánto podrá avanzar desde una posición que lo obliga a superar tráfico antes de alcanzar a los líderes.
Las simulaciones de ritmo de carrera ubican a Mercedes adelante, con McLaren, Red Bull y Ferrari separados entre sí por apenas una décima de segundo por vuelta. Son estimaciones, pero ayudan a entender por qué la pelea detrás de Russell aparece mucho más abierta que la clasificación. La elección de neumáticos también puede mover ese orden: la baja degradación apunta a una sola parada, tanto con medios para empezar y blandos para terminar como con la secuencia inversa.
Alpine, con una oportunidad para los dos
En esa carrera que se abre detrás de los cuatro equipos de punta aparece Alpine. Las simulaciones lo sitúan como el más rápido del resto y la clasificación acompañó esa lectura: Pierre Gasly largará séptimo y Franco Colapinto, noveno, después de que el argentino ganara un puesto por la sanción de cinco lugares a Carlos Sainz.
Colapinto llegó por tercera fecha consecutiva a la Q3, aunque no pudo completar la vuelta final que buscaba. Bloqueó una rueda en la curva 15 y terminó el intento con fuertes vibraciones. Antes había hecho lo necesario para avanzar incluso sin rebufo. “Voy a intentar mejorar lo de hoy y avanzar, con el objetivo de volver a sumar puntos”, dijo.
Alpine quiere llevar sus dos autos a los puntos. Tiene motivos para intentarlo y también rivales difíciles alrededor: Verstappen larga por delante de Colapinto y Antonelli llegará desde atrás con un Mercedes rápido. Por eso será importante sostener el ritmo, acertar con la parada y mantenerse fuera de problemas en las primeras vueltas.
Russell parte como favorito. Leclerc tiene la posición para ponerlo bajo presión; Piastri, Hadjar, Norris y Verstappen tienen razones diferentes para mirar hacia el podio. Colapinto afronta otro desafío, igualmente concreto: aprovechar el lugar que ganó en la grilla y transformar la tercera Q3 consecutiva en puntos. En Bakú, donde consiguió los primeros de su carrera en Fórmula 1 en 2024, tendrá 51 vueltas para buscarlo. La carrera comenzará este sábado a las 8 de Argentina.