GP de Azebaiyan

Antonelli golpeó el muro en Bakú y largará 16º: Russell aprovechó para quedarse con la pole

El líder del campeonato dañó su Mercedes durante la Q1. Su tiempo le alcanzó para avanzar, pero no pudo volver a pista. Su compañero fue el más rápido y tendrá una oportunidad para descontar los 81 puntos que los separan.