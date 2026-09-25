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Antonelli golpeó el muro en Bakú y largará 16º: Russell aprovechó para quedarse con la pole

El líder del campeonato dañó su Mercedes durante la Q1. Su tiempo le alcanzó para avanzar, pero no pudo volver a pista. Su compañero fue el más rápido y tendrá una oportunidad para descontar los 81 puntos que los separan.

Kimi Antonelli, líder del campeonato, golpeó el muro en Q1 y largará 16º en Bakú. Su compañero George Russell se quedó con la pole. REUTERS/Jakub PorzyckiKimi Antonelli, líder del campeonato, golpeó el muro en Q1 y largará 16º en Bakú. Su compañero George Russell se quedó con la pole. REUTERS/Jakub Porzycki
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Kimi Antonelli llegó a Bakú con una ventaja de 81 puntos al frente del campeonato. La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, sin embargo, terminó mucho antes de lo que esperaba: golpeó el muro en la Q1, dañó su Mercedes y no pudo volver a girar. El sábado largará 16º, mientras su compañero George Russell lo hará desde la pole.

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El italiano ya tenía un tiempo que le permitía superar el primer corte cuando salió a buscar otra vuelta rápida. Al llegar a la primera curva, calculó mal y tocó el muro interno. El impacto dañó la parte delantera del auto. Antonelli quiso regresar a boxes para que el equipo intentara repararlo, pero desde Mercedes le indicaron que debía detenerse.

El cronómetro lo mantuvo entre los clasificados para la Q2. No pudo participar de esa tanda ni registrar un nuevo tiempo, por lo que quedó ubicado en el 16º puesto. Su error ocurrió en Q1; su eliminación se hizo efectiva en Q2.

Formula One F1 - Azerbaijan Grand Prix - Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan - September 25, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli during practice REUTERS/Ramil SitdikovKimi Antonelli, líder del campeonato, golpeó el muro en Q1 y largará 16º en Bakú. Su compañero George Russell se quedó con la pole. REUTERS/Ramil Sitdikov

El golpe cerró un fin de semana que ya le había presentado dificultades. El jueves, un problema hidráulico había interrumpido su trabajo en la primera práctica y la reparación del auto también le hizo perder tiempo al comienzo de la segunda. En un circuito callejero, donde cada vuelta ayuda a encontrar los límites, llegó a la clasificación con menos rodaje del previsto.

Formula One F1 - Azerbaijan Grand Prix - Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan - September 25, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli before practice REUTERS/Jakub PorzyckiKimi Antonelli, líder del campeonato, golpeó el muro en Q1 y largará 16º en Bakú. Su compañero George Russell se quedó con la pole. REUTERS/Jakub Porzycki

Antonelli conserva una amplia ventaja en el Mundial, pero Bakú le presenta su carrera más incómoda en un momento favorable para su perseguidor directo. Russell tiene la pole; el líder deberá abrirse camino desde la octava fila.

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