GP de Azerbaiyan

Russell resistió a Verstappen y ganó en Bakú; Colapinto abandonó tras un error

El británico sostuvo el triunfo en un cierre ajustado y Hadjar completó el podio para Red Bull. Franco se pasó en la frenada de la primera curva durante una relargada y protagonizó un choque que también dejó afuera a Gasly y Norris. Antonelli remontó hasta el quinto puesto.**