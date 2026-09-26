George Russell tuvo que defender hasta la línea de llegada una victoria que, durante buena parte de la carrera, parecía tener bajo control. El Mercedes había marcado el ritmo desde la largada, pero una neutralización borró su ventaja y le dio a Max Verstappen una oportunidad que el neerlandés peleó hasta el último metro. El británico resistió y ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, con los dos Red Bull en el podio: Verstappen terminó segundo e Isack Hadjar, tercero.
Russell resistió a Verstappen y ganó en Bakú; Colapinto abandonó tras un error
El británico sostuvo el triunfo en un cierre ajustado y Hadjar completó el podio para Red Bull. Franco se pasó en la frenada de la primera curva durante una relargada y protagonizó un choque que también dejó afuera a Gasly y Norris. Antonelli remontó hasta el quinto puesto.**
Para Franco Colapinto, el sábado terminó mucho antes y de la peor manera. En la relargada de la vuelta 36, el argentino llegó pasado a la primera curva, bloqueó y desencadenó un choque que involucró a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris. Los tres quedaron fuera de carrera.
Franco pudo continuar hasta boxes, pero allí se terminó su participación. El error dejó a Alpine sin ninguno de sus autos y sin posibilidades de sumar, después de una clasificación en la que ambos pilotos habían conseguido meterse entre los diez mejores.
Un Mercedes que parecía escaparse
Russell hizo una gran largada desde la pole y enseguida comenzó a construir una diferencia. Oscar Piastri avanzó al segundo puesto, mientras Charles Leclerc perdió terreno frente a los Red Bull, que fueron protagonistas de los primeros adelantamientos.
Verstappen, que había partido octavo, superó a Lewis Hamilton y continuó avanzando. Junto con Hadjar dejó atrás a Norris y a Leclerc, hasta que el equipo intercambió las posiciones de sus pilotos para que Max fuera en busca de Piastri.
El australiano sostuvo el segundo lugar, aunque con los Red Bull cerca. Adelante, Russell aprovechó esa pelea: en la vuelta 16 ya había estirado la diferencia a más de siete segundos.
Ni siquiera un roce con el muro, en el giro 27, interrumpió la marcha del Mercedes. Sin embargo, el accidente de Alexander Albon cuatro vueltas después cambió la carrera. El piloto de Williams salió ileso, pero la ubicación de su auto obligó a una prolongada intervención del auto de seguridad.
La neutralización abrió una nueva ronda de detenciones y reunió otra vez al pelotón. Russell perdió la tranquilidad que le daba su ventaja; Verstappen recuperó una posibilidad de discutirle el triunfo.
Dos relargadas que cambiaron la carrera
En el primer reinicio, Max superó a Piastri y quedó segundo. Detrás se produjo el accidente de Colapinto, Gasly y Norris, que obligó a neutralizar nuevamente la competencia.
Kimi Antonelli consiguió atravesar ese sector sin quedar involucrado. El líder del campeonato marchaba séptimo, después de largar 16º y de una primera parte de carrera en la que le había costado avanzar.
La acción regresó en la vuelta 39 y, poco después, Piastri también cometió un error decisivo. Se pasó de frenada, cayó al 14º puesto y perdió la posibilidad de pelear por el podio. McLaren cerró así una carrera sin puntos, entre el abandono de Norris y el retraso del australiano.
Verstappen quedó lanzado detrás de Russell y mantuvo la presión hasta el final. El británico sostuvo la punta y convirtió su pole en victoria, aunque debió trabajar bastante más de lo que insinuaba el comienzo.
Hadjar completó el podio, por delante de Leclerc. Antonelli rescató un quinto puesto después del golpe del viernes en clasificación, mientras Hamilton terminó sexto. Carlos Sainz también logró recuperarse: había largado 14º por una penalización y alcanzó el décimo lugar.
Russell se llevó de Bakú un triunfo que necesitaba para descontarle puntos a su compañero. Colapinto, en cambio, cerró el fin de semana con un error de fuertes consecuencias: su abandono, el de Gasly y una oportunidad perdida para Alpine.
GP de Azerbaiyán — Clasificación de la carrera
1. George Russell (Mercedes), 51 vueltas.
2. Max Verstappen (Red Bull), a 0s196.
3. Isack Hadjar (Red Bull), a 10s704.
4. Charles Leclerc (Ferrari), a 14s136.
5. Kimi Antonelli (Mercedes), a 14s512.
6. Lewis Hamilton (Ferrari), a 22s382.
7. Arvid Lindblad (Racing Bulls), a 31s159.
8. Esteban Ocon (Haas), a 31s189.
9. Oliver Bearman (Haas), a 31s929.
10. Carlos Sainz (Williams), a 32s416.
11. Nico Hülkenberg (Audi), a 33s231.
12. Liam Lawson (Racing Bulls), a 34s013.
13. Gabriel Bortoleto (Audi), a 34s230.
14. Oscar Piastri (McLaren), a 36s401.
15. Sergio Pérez (Cadillac), a 41s400.
- No finalizaron: Valtteri Bottas (Cadillac), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine), Lando Norris (McLaren), Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) y Lance Stroll (Aston Martin).
- Récord de vuelta: George Russell (Mercedes), 1m44s916.