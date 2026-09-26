Franco Colapinto no buscó repartir responsabilidades. Después del choque que dejó fuera del Gran Premio de Azerbaiyán a los dos Alpine y al McLaren de Lando Norris, el argentino reconoció su equivocación y pidió disculpas. Le dolió, especialmente, haber desperdiciado la posibilidad de sumar puntos para un equipo que tenía a sus dos pilotos entre los diez primeros.
Colapinto asumió la responsabilidad por el choque: “Lo tiré todo por la borda con ese gran error”
El argentino pidió disculpas a Gasly, Norris y a todo Alpine después del accidente en Bakú. Explicó que bloqueó con los neumáticos y los frenos fríos, y contó que intentará volver a hablar con su compañero. Los comisarios de la FIA resolvieron aplicar a Colapinto una penalización.
“Sí, simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé completamente fuera de control. Así que, sí, no hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre, por supuesto, a toda la fábrica”, expresó ante los medios presentes en Bakú, entre ellos Motorsport.com.
El accidente ocurrió en la primera curva, durante el reinicio posterior al ingreso del auto de seguridad por el golpe de Alex Albon. Colapinto llegó pasado a la frenada, impactó contra Pierre Gasly y el francés terminó chocando con Norris. Los tres debieron abandonar.
“Hemos estado trabajando muy duro para sumar puntos y lo tiré por la borda con ese gran error. Así que estoy muy triste por el equipo. Por supuesto, es una gran decepción. Así que, sí, no hay mucho más que decir”, lamentó Franco.
En su explicación, describió el momento en que perdió el control del Alpine y extendió sus disculpas al piloto de McLaren, quien había reclamado una carrera de suspensión por lo ocurrido.
“También le pido disculpas a Lando. También a él, no solamente a Pierre. Pero sí, nuevamente, les pido disculpas a todos; por supuesto, es un gran error. Simplemente bloqueé y después quedé muy fuera de control. No podía hacer mucho. Bloqueé en el momento de máxima frenada, así que apenas toqué el freno, bloqueé y perdí muchísimo”.
Una de las preguntas apuntó a la forma en que George Russell había relanzado la competencia. El líder demoró la aceleración, pero Colapinto no utilizó esa circunstancia para justificar su maniobra.
“Sí, creo que fue tarde, pero por supuesto él puede hacerlo cuando quiera y donde quiera. Todos habíamos quedado más atrás, pero es parte de un reinicio del Safety Car”, respondió.
También quedó pendiente una conversación más extensa con Gasly. El francés había expresado su frustración por la radio apenas se produjo el impacto: “No me lo puedo creer. ¿Cuántos puntos hemos perdido?”.
Colapinto contó que ya habían tenido un primer intercambio. “Hablamos con Pierre y, por supuesto, está muy enojado, pero sí, voy a intentar hablar con él nuevamente”.
Dentro de Alpine, según explicó el argentino, encontró comprensión pese a las consecuencias del accidente. Su intención ahora es asumir lo sucedido y trabajar para que no se repita.
“Creo que todos están siendo muy comprensivos, por supuesto. Nuevamente, como digo, es un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Es algo de lo que hay que aprender y aceptarlo, y ojalá sigamos trabajando para la próxima”.
Con la maniobra bajo investigación, también fue consultado sobre una posible sanción. “Bueno, si es que recibo alguna, sí. Espero recibir algo, por supuesto. No lo sé, no soy comisario, así que dejémoslo ahí”.
La decisión de los comisarios:
Los comisarios de la FIA resolvieron aplicar a Colapinto una penalización de 10 segundos por provocar el accidente.
Franco Colapinto tendrá que cumplir la sanción en la próxima carrera, el GP de Bahréin en Malasia.