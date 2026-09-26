GP de Azerbaiyan

Colapinto asumió la responsabilidad por el choque: “Lo tiré todo por la borda con ese gran error”

El argentino pidió disculpas a Gasly, Norris y a todo Alpine después del accidente en Bakú. Explicó que bloqueó con los neumáticos y los frenos fríos, y contó que intentará volver a hablar con su compañero. Los comisarios de la FIA resolvieron aplicar a Colapinto una penalización.