La difícil visita del domingo 4

Madelón sabe que Boca lo va a esperar con lo mejor a su Unión

Montero, el arquero titular, afectado a la selección Colombia y habrá que ver si Scaloni lo utiliza a Flores contra Burkina Faso. El resto, disponible para jugar ante el Tate, más allá de que este domingo disputa la semi de la Copa Argentina frente a Racing.