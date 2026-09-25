Leo Madelón tendrá este domingo un parámetro del equipo al que deberá enfrentar el 4 de octubre, cuando se reanude el torneo de la Liga Profesional en plena disputa de la fecha Fifa. Es que Boca, el rival tatengue, se medirá con Racing en una de las semifinales de la Copa Argentina y lo hará, a excepción de Montero – convocado por la selección Colombia – con lo mejor que tiene el Vasco Arruabarrena a disposición.
Madelón sabe que Boca lo va a esperar con lo mejor a su Unión
Montero, el arquero titular, afectado a la selección Colombia y habrá que ver si Scaloni lo utiliza a Flores contra Burkina Faso. El resto, disponible para jugar ante el Tate, más allá de que este domingo disputa la semi de la Copa Argentina frente a Racing.
Es que así lo señaló el técnico xeneize, que encaminó el rumbo del equipo, respecto de las tres competencias que afronta: “Vamos a jugar con lo mejor”, dijo el Vasco. Y se deduce que la formación que recibirá el domingo 4 a Unión tendrá bastante de parecido con la que jugará con Racing en la cancha de Rosario Central.
Para este partido, Arruabarrena anuncia a Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. Muchos de ellos, por no decir casi todos, podrían jugar el encuentro con Unión, teniendo en cuenta que habrá una semana de recuperación y que todavía no deberá disputar el encuentro de la Sudamericana (también de semifinales) ante Vasco Da Gama.
La duda podría surgir con Leonel Flores, una de las apariciones más importantes de las inferiores de Boca de las últimas décadas, que con apenas un puñado de partidos en Primera fue convocado por Lionel Scaloni para jugar los encuentros de la fecha Fifa. Scaloni le dio permiso para jugar ante Racing y luego reanudará las prácticas con la selección. Y lo que se especula, es que podría disputar el encuentro con Burkina Faso del sábado de la semana que viene, justamente el día previo al partido con Unión.
El momento de Leonel Flores
Ni en sus mejores sueños hubiese imaginado Leonel Flores que, apenas cuatro meses después de su debut en Boca, estaría vistiendo los colores de su país. Desde el comienzo de la semana entrenó en Ezeiza, pero no bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, sino de Lionel Scaloni. Aunque el DT de la Selección Argentina todavía no firmó su renovación, ya bosqueja el recambio que se viene. Y el pibe hace méritos para ser parte de él.
Luego de convivir varios días con el plantel nacional, fue liberado este viernes para poder jugar el domingo los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing. Una decisión que agradecen y valoran en el Xeneize. "A partir de ahora, un entrenamiento con la Selección lo hace un jugador de Selección. Debe comportarse como tal. Es inteligente y Leo aprovechará al máximo esta oportunidad", había advertido el Vasco días atrás en conferencia de prensa.
Hubo un llamado en las últimas horas de predio a predio. Diego Markic, asistente azul y oro, se comunicó con Walter Samuel, colaborador de Scaloni con quien tiene una relación cercana, para conocer las primeras impresiones que había dejado en el predio de AFA. La apuesta fue positiva. No sorprende porque, en muy poco tiempo, Flores demostró tener algo distinto, una capacidad para flotar con la pelota atada al botín que también trasladó a las prácticas de la Mayor.
Una vez finalizado el cruce en Rosario, el plantel xeneize emprenderá la vuelta a Buenos Aires y el jugador se sumará otra vez a la Selección. Muy conforme con lo visto, Scaloni lo seguirá de cerca y lo exigirá al máximo. Tal como pasó con Tomás Aranda en la previa del Mundial, la idea es hacerlo debutar en esta fecha FIFA. El amistoso al que apunta el cuerpo técnico es el de Burkina Faso, el 3 de octubre, en la cancha de River. Si esto se produce, ante Unión no jugará.
Ya lo había señalado Hugo Perotti, campeón de América y ex integrante del área de captación del Xeneize, en Súper Deportivo Radio con el colega Emiliano Nunia: "No hay delanteros como él en el fútbol argentino y a nivel mundial son contados con los dedos de la mano". Que tiene cosas para mejorar, claro. Como todos. Pero no hay que pasar por alto que en febrero cumplió 19 años y lleva apenas 16 partidos en Primera División.
El armado táctico de Madelón
En cuanto a su equipo, Madelón tiene todos los jugadores a disposición y evaluará, de ser necesario, alguna modificación para ir a la Bombonera a tratar de recuperarse luego de las dos derrotas consecutivas, ante Talleres e Independiente. Se hace difícil suponer algún cambio en defensa (jugaron Mansilla en el arco y luego estuvieron Pintado, Rocha, Ludueña y Ayala en la línea de cuatro), aunque no hay que descartar nada. En el medio, Madelón se decidió por Cuello y Palacios por afuera, en tanto que le devolvió la titularidad a Mosqueira para que juegue junto a Menossi. Afuera quedaron Malcorra y Giaccone, que son los dos que podrían pelear el puesto con alguno de los mencionados, mientras que Estigarribia (que volvió al gol) y Tarragona fueron los dos puntas que utilizó el técnico tatengue ante Independiente. Y seguramente lo serán ante Boca.
Sin el arquero Montero y, probablemente, sin Flores, igualmente Boca pondrá lo mejor ante Unión pues todavía debe ratificar esta gran levantada de la mano de Arruabarrena para asegurar la clasificación para el Reducido en la Liga Profesional. Boca tiene 17 puntos y Unión, que está quedando afuera, ha sumado 13. Restan seis fechas y está muy bien posicionado en la tabla anual, pues hoy está clasificando para la Libertadores del año que viene, aunque aventaja por diferencia de gol a Argentinos Juniors y lo tiene a Central un punto más abajo. La Liga Profesional es uno de los tres frentes por los que lucha el xeneize, junto a la Sudamericana (es semifinalista) y la Copa Argentina (juega este domingo la semi ante Racing).
El Tatengue en la tabla
Unión perdió un espacio que había logrado con los tres triunfos consecutivos. Perder con Talleres y con Independiente trajo, como consecuencia, resignar esos puestos de clasificación, algo que se logró con los tres triunfos consecutivos anteriores (Aldosivi, Sarmiento e Instituto). Hay 18 puntos en disputa, suficiente para seguir intentando, porque la clasificación por tabla anual a la Sudamericana está un poco más complicado.