Domingo 4 en Boca y viernes 9 en Santa Fe

Después del parate, Unión juega dos “finales” en apenas cinco días

Se viene el tramo decisivo de la temporada (mata-mata y acumulada Sudamericana) y aparece la excursión a La Bombonera el primer domingo de octubre. Luego, Defensa y Justicia llega al 15 de Abril en esa semana.