A las pocas horas de dejar firme la fecha número 11 (domingo 4 de octubre a las 19.15 contra Boca en La Bombonera), el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Carol Madelón tiene el borrador de la jornada 12: el Tate recibiría a Defensa y Justicia el viernes 9 en Santa Fe. O sea, ahora mucho descanso por la fecha FIFA y después dos "finales" en cinco días.
Después del parate, Unión juega dos “finales” en apenas cinco días
Se viene el tramo decisivo de la temporada (mata-mata y acumulada Sudamericana) y aparece la excursión a La Bombonera el primer domingo de octubre. Luego, Defensa y Justicia llega al 15 de Abril en esa semana.
Se trata del tramo decisivo de la temporada, donde los objetivos deportivos son múltiples:
El promedio, los mata-mata y la acumulada
1) poder asegurar un "colchón" de puntos porque se borra la muy buena campaña del "Kily" Cristian González con 60 unidades;
2) intentar meterse entre los ocho de la zona para poder jugar los cruces de la Liga Profesional; 3) poder escalar en la tabla acumulada anual y soñar con una posible vuelta a la Copa Conmebol Sudamericana.
La últimas derrotas, primero con Talleres en el Kempes y después contra Independiente de Avellaneda en casa, lo fueron alejando al equipo de Leo Madelón. Por un lado, saldrá a jugar en La Bombonera contra Boca sabiendo que está afuera del G8: el Tate tiene 13 unidades y hoy el último que clasifica es Newell's con 16.
Lo propio ocurrió con la tabla acumulada camino a las copas, donde Unión quedó a siete puntos del último que está clasificando a la Copa Conmebol Sudamericana 2027. Es por eso que los dos partidos que se vienen pueden definir el ánimo del sprint final del Tate.
Por lo pronto, con el largo parate de la fecha FIFA, Unión cerrará la semana con el segundo amistoso (en este caso ante Ben Hur de Rafaela), habrá licencia para los players y luego sí enfocar en los dos partidos: Boca Juniors en La Bombonera y Defensa en el 15 de Abril.
Las dudas de Leo para lo que viene
En principio, el cuerpo técnico tatengue tiene el esqueleto completo de su plantel profesional y deberá tomar decisiones respecto al nuevo posible once, donde las discusiones futboleras se generan en las tres líneas del equipo: el uruguayo Rocha o el pibe Fagioli en el fondo; Cuello o Malcorra en la zona de medios; Estigarribia o Ramírez en el bloque ofensivo como socio del capitán Cristian Tarragona.
Por el lado de Boca, el próximo rival que asoma en el horizonte tatengue, el cuerpo técnico del Tate estará pendiente del cruce dominguero por Copa Argentina, ya que el equipo del "Vasco" Arruabarrena juega en Rosario frente a Racing.
En cuanto a lo futbolístico del rival xeneize, Rodrigo Battaglia está cada vez más cerca de jugar su primer partido en este 2026. El mediocampista de 35 años atraviesa la etapa final de su recuperación, ya realiza buena parte de los entrenamientos junto a sus compañeros y esta semana podría recibir el alta médica.
Está descartado para el duelo frente a Racing por Copa Argentina, pero podría regresar a las convocatorias el 4 de octubre, día en el que Boca recibirá a Unión por el Torneo Clausura.
Battaglia no juega desde el 7 de diciembre del año pasado, día en el que Boca quedó eliminado en las semifinales del Clausura precisamente frente a Racing. Una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho no le permitió realizar la pretemporada estival con normalidad y el 2 de febrero fue intervenido quirúrgicamente.
Desde entonces comenzó una larga rehabilitación que incluyó kinesiología, trabajos en el gimnasio para fortalecer la zona y, desde hace algunos meses, trabajos con pelota que fueron incrementando su intensidad.
La semana pasada formó parte de la práctica de fútbol que dispuso Rodolfo Arruabarrena y casi que entrena a la par de sus compañeros. Lo que permitirá el alta es tener el visto bueno de los médicos para realizar todos los ejercicios que disponga el entrenador.
Su regreso a las convocatorias, que podría darse el 4 de octubre ante Unión o la semana siguiente frente a Instituto, le aporta al entrenador una opción más en la mitad de la cancha de cara a la extensa seguidilla de partidos que tendrá Boca en octubre, entre los que se incluyen las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y la recta final de la fase regular del Clausura.
Además, si supera a Racing, también tendría que disputar la semifinal de la Copa Argentina, ya que la final está pautada para el miércoles 4 de noviembre.