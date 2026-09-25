Unión completó el segundo partido de preparación que Madelón organizó en la semana y fue con un empate en cero ante Ben Hur de Rafaela, donde el técnico aprovechó para darle minutos a algunos jugadores que no venían jugando en forma contínua en los últimos partidos.
Unión siguió probando y dándole minutos de fútbol a los que menos están jugando
El objetivo es llegar de la mejor forma al partido del domingo 4 ante Boca. Rocha, Luna Diale, Bruno Pittón, Eric Ramírez y Malcorra estuvieron desde el arranque.
El once inicial en Casa Unión
Meuli; Tobías Rubio, Rocha, Fagioli y Bruno Pittón; Luna Diale, Peresutti, Mosqueira y Malcorra; Cerrudo y Eric Ramírez fueron los jugadores que el entrenador rojiblanco usó de movida para la disputa de este encuentro que tuvo lugar en Casa Unión.
Como se puede apreciar, Madelón le dio más minutos a Tobías Rubio ya que se decidió que Nazareno Fazzi baje para jugar el clásico de reserva que se disputó en el predio de Colón. Lo mismo pasó con Ignacio Isla, que forma parte del plantel profesional pero que generalmente ha jugado en reserva y todavía no le tocó debutar en Primera.
Rocha viene de ser titular en el partido con Independiente, mientras que Bruno Pittón ha perdido la titularidad en manos de Ayala, pero es un jugador que puede ser una alternativa en cualquier momento para regresar al equipo.
Rodaje para los habituales relevos
En el mediocampo, Mosqueira fue titular ante el Rojo, mientras que Luna Diale y Malcorra ingresaron luego desde el banco. Ese sector, el de la mitad de cancha, es el que contó con la mayor cantidad de jugadores con experiencia y rodaje en Primera. Arriba, Eric Ramírez es hoy el tercer delantero, detrás de Estigarribia y Tarragona, mientras que Cerrudo tiene pocos minutos en Primera pero es un jugador al que Madelón tiene en cuenta y lo ha llevado en varias ocasiones al banco de suplentes.
De esta forma, el técnico tatengue resolvió mover el equipo durante la semana, priorizando a los que han jugado menos. Se notó más en el partido del martes ante San Martín de Progreso, mientras que ante Ben Hur se jugó con una alineación con mayor cantidad de jugadores que, en varios casos, vienen siendo titulares o muy tenidos en cuenta en el equipo principal.
Sin lesionados pensando en Boca
La buena noticia es que no hay lesionados y ese es el principal motivo de tranquilidad para Madelón, quien deberá resolver en los días que faltan hasta el domingo de la semana que viene con qué equipo va a jugar a la Bombonera, en el complicadísimo compromiso ante un Boca que viene en alza y que lucha en los tres frentes: la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Sudamericana.
Si bien todavía no hay información oficial, Unión jugará por la fecha 12, como local ante Defensa y Justicia, el viernes 9 de octubre en el 15 de Abril. Es decir que, en cinco días, el equipo de Madelón tendrá que afrontar dos partidos clave en sus aspiraciones de luchar por la clasificación para el Reducido (está noveno) o para el ingreso a la Sudamericana, objetivo, este último, que hoy parece lejano pero todavía alcanzable.
Por su parte, Boca lo va a esperar seguramente con lo mejor, porque este domingo juega la semifinal de la Copa Argentina ante Racing y recién volverá a jugar el domingo, por lo que recibirá a Unión con lo mejor que tiene a disposición, sin relegar a nadie. La única duda, al margen de la ausencia del arquero Montero (de gira con la selección Colombia) es saber qué pasará con Flores, que fue autorizado a jugar con Racing pero volverá de inmediato a concentrar con la selección, que jugará el miércoles ante Bolivia, el sábado ante Burkina Faso (día previo al partido de Unión) y el martes 6 ante Benín (la despedida de Messi).
Entre los regresos para este encuentro con Racing, estará Ayrton Costa, quien dejó atrás el desgarro en el isquiotibial y la pubalgia que lo habían marginado durante varias semanas. El defensor ya recibió el alta médica y vuelve a estar a disposición del entrenador, aunque quedará relegado al banco de suplentes ante el buen presente del juvenil Facundo Herrera.
Otro que reaparece entre los citados es Camilo Rey Domenech. El mediocampista superó la lesión muscular que lo había obligado a quedar al margen de los últimos partidos. Habrá que ver si alguno de los dos puede ganarse un lugar para el encuentro ante Unión, pero lo importante es que ya están a disposición de Arruabarrena.