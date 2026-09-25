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Maximiliano Pullaro
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Colón le ganó a Unión el Clásico de Reserva por 2 a 1

El Sabalero se impuso como local con goles Busso y Páez. Iacono había abierto para el Tatengue.

El recibimiento para los pibes rojinegros. Crédito: ColónEl recibimiento para los pibes rojinegros. Crédito: Colón
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Colón le ganó a Unión este viernes el Clásico de Reserva del Torneo Proyección de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 2 a 1.

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El encuentro se disputó este 25 de septiembre desde las 15 horas en el predio 4 de Junio del Sabalero a la vera de la Autopista Rosario - Santa Fe.

El Sabalero se lo dio vuelta la Tatengue. Crédito: UniónEl Sabalero se lo dio vuelta la Tatengue. Crédito: Unión

Iacono había abierto el marcador para el Tatengue a los 33 minutos del primer tiempo tras un error del arquero Cuffia. A los 44, Busso le dio el empate al local tras otro fallo del arquero, en este caso Chávez.

Los titulares de Unión. Crédito: UniónLos titulares de Unión. Crédito: Unión

En el complemento, Páez le dio la victoria al rojinegro al poner el 2 a 1 final a los 76 minutos.

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Cómo quedaron las tablas

Con este resultado de la fecha 10 del Torneo Proyección, Colón regresa al triunfo y se ubica 15° en la zona B con 8 puntos, a 10 unidades de los puestos de clasificación a cuartos de final.

En la zona A, Unión baja a la novena posición con 13 puntos, a sólo tres unidades de la zona de clasificación a cuartos de final.

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