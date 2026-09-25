Colón le ganó a Unión este viernes el Clásico de Reserva del Torneo Proyección de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 2 a 1.
Colón le ganó a Unión el Clásico de Reserva por 2 a 1
El Sabalero se impuso como local con goles Busso y Páez. Iacono había abierto para el Tatengue.
El encuentro se disputó este 25 de septiembre desde las 15 horas en el predio 4 de Junio del Sabalero a la vera de la Autopista Rosario - Santa Fe.
Iacono había abierto el marcador para el Tatengue a los 33 minutos del primer tiempo tras un error del arquero Cuffia. A los 44, Busso le dio el empate al local tras otro fallo del arquero, en este caso Chávez.
En el complemento, Páez le dio la victoria al rojinegro al poner el 2 a 1 final a los 76 minutos.
Cómo quedaron las tablas
Con este resultado de la fecha 10 del Torneo Proyección, Colón regresa al triunfo y se ubica 15° en la zona B con 8 puntos, a 10 unidades de los puestos de clasificación a cuartos de final.
En la zona A, Unión baja a la novena posición con 13 puntos, a sólo tres unidades de la zona de clasificación a cuartos de final.