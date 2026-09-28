Armando el plantel para la Liga Argentina de Básquet

Unión sumó a su primer extranjero para el ascenso

El alero estadounidense Kobe Julien ocupará una de las fichas mayores en el equipo conducido por Juan Siemienczuk. El Tatengue, que decidió competir en el ascenso por razones económicas, se prepara para el estreno del próximo 15 de octubre en el Malvicino.