Luego de tomar la determinación institucional de renunciar a su plaza en la Liga Nacional por cuestiones presupuestarias, Unión puso en marcha una reestructuración a contrarreloj para afrontar la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet. Con el regreso del entrenador Juan Siemienczuk al mando del proyecto —técnico con experiencia previa en la categoría al frente del club—, la dirigencia Tatengue trabaja intensamente en el mercado de pases para terminar de conformar un plantel competitivo en un lapso acotado de tiempo.
Unión sumó a su primer extranjero para el ascenso
El alero estadounidense Kobe Julien ocupará una de las fichas mayores en el equipo conducido por Juan Siemienczuk. El Tatengue, que decidió competir en el ascenso por razones económicas, se prepara para el estreno del próximo 15 de octubre en el Malvicino.
En ese proceso de armado, el club concretó la incorporación de su primera ficha extranjera para completar el cupo de siete mayores de cara al inicio de la competencia. Se trata del alero estadounidense Kobe Joseph Guillory Julien, quien viene de ser cortado por Olímpico de La Banda antes de iniciar el certamen en la máxima categoría. Nacido en Baton Rouge, Louisiana, el basquetbolista de 1,96 metros cuenta con formación en la NCAA universitaria norteamericana, donde vistió las camisetas de Louisiana Ragin’ Cajuns y Arkansas State.
El nuevo refuerzo rojiblanco ya registra un paso destacado en el básquet de ascenso argentino defendiendo los colores de Independiente de Santiago del Estero durante la última temporada. En la franquicia santiagueña, el perimetral de 26 años firmó planillas muy sólidas al promediar 15,6 puntos, 4,4 rebotes y 1,1 asistencias por encuentro a lo largo de 33 partidos oficiales, alcanzando además porcentajes de efectividad del 52% en tiros de dos puntos y 41% en lanzamientos desde el perímetro.
Con la llegada del norteamericano y la base del plantel en plena fase de acoplamiento, el equipo santafesino ya tiene la mirada puesta en la primera jornada del campeonato. El estreno oficial de Unión en la temporada 2026/27 de La Liga Argentina está programado para el próximo jueves 15 de octubre , cuando reciba en el Estadio Ángel Malvicino a Bochas Sport Club de Colonia Caroya ante el público tatengue.