El secretario de Vinculación Institucional de la provincia, Julián Galdeano, evaluó los resultados de los Juegos Suramericanos que concluyeron en la provincia este sábado. En diálogo con El Litoral, uno de los artífices logísticos de la actividad, reveló el "secreto" que permitió atrapar la atención de un público que fue récord. Adelantó los esquemas que se piensan para administrar las obras y la infraestructura que quedaron como legado, y habló de cómo el gobierno provincial capitalizará políticamente los buenos resultados.
Juegos Suramericanos: entre el éxito, el capital político y el desafío de administrar "el legado"
Mientras se saborean los datos positivos que dejó el evento, se comienzan a estudiar los esquemas posibles para la administración futura y el mantenimiento de los estadios y obras. Balance y ¿proyecciones electorales?
- ¿Esperaban el éxito de los Juegos o los terminó sorprendiendo a ustedes mismos?
- Teníamos expectativas porque habíamos trabajado muchísimo para que los juegos fuesen algo más que un evento deportivo, y se transformaran en una fiesta para que la gente los tomara como algo propio. Pero fue escalando de una forma que nos sorprendió porque la sociedad participó, fue a los estadios, vio deportes que nunca había visto en su vida, disfrutó de los Fan Fest, hizo filas interminables para ver disciplinas que no sabían ni que existían o las habían visto por la tele. Hubo un muy buen clima que se generó en las tres ciudades. La verdad, superó nuestras expectativas a pesar de que las teníamos bastante elevadas.
- ¿Cuál fue el 'secreto' para lograr el récord de público que se registró?
- Algo que siempre se planteó fue que se debía trascender lo deportivo; pusimos mucha energía en diseñar un dispositivo que atravesara la competencia de elite de un deporte o de varios deportes. Se trabajó en instalar la cuestión de los Juegos en cada escuela con el programa que diseñó el Ministerio de Educación "Vivamos los Juegos", con todas las intervenciones previas que tuvimos en diferentes eventos, y que fueron preparatorios para crear el clima que terminamos viviendo. Después había tres cuestiones centrales: la ceremonia de inauguración, la canción y la mascota. Todo eso hizo que escalara positivamente en la gente. Porque con los tres aspectos tuvimos una gran aceptación y eso ayudó, sumado a lo deportivo y a todas las obras que se habían hecho.
- Y también se puso en escena la discusión por la falta de apoyo y financiamiento a los atletas del país…
- Sí, nosotros en Santa Fe siempre intentamos que eso (la falta de apoyo) no sucediera. Los 64 atletas y deportistas santafesinos que compitieron en los Juegos tuvieron una beca de 3 millones de pesos por parte de Secretaría de Deporte y el Ministerio de Igualdad. Evidentemente, no es la misma situación de otros deportistas del país. Hay deportes que son amateur, y son muy difíciles de monetizar. Esos deportistas tienen muchas dificultades para entrenar o para hacerlo en espacios similares a los que usan sus competidores por la calidad del espacio, por el equipamiento deportivo... Aspiramos a que en Santa Fe se empiece a revertir eso desde ahora. Por lo pronto, muchos de esos atletas no van a tener que ir a Buenos Aires a entrenar; lo van a poder hacer en instalaciones que les quedan más cerca de su familia, de su hogar, desde su lugar de estudio. Todo eso se facilita a partir de las construcciones que se hicieron en Santa Fe.
- A propósito de esas construcciones, ¿quién las va a administrar? ¿quedan en manos de la provincia, de la municipalidad?
- No tenemos una mirada rígida sobre cómo se deben administrar esos espacios. Sí hay dos principios que nos pidió el gobernador que se respeten. El primero es que tengan el mayor uso posible, la mayor utilización en términos del tiempo que se empleen los espacios; y el segundo, que a esos lugares se les dé el mejor uso posible. Ese uso tiene un aspecto deportivo, para que sean utilizados por quienes verdaderamente practican esas disciplinas. Y tiene otro aspecto que trasciende lo deportivo... Los estadios se llaman 'multipropósito', justamente, porque no tienen sólo una finalidad deportiva; se pensaron como íconos para que sean también lugares de eventos, recitales, convenciones, exposiciones, y se pueda generar también con esto un movimiento desde el punto de vista cultural y económico.
- ¿Podría haber, incluso, un esquema mixto donde participe el sector privado para esa administración?
- Es un poco la idea que estamos trabajando, sí, sí.
- Estamos a meses de que se inicie un año electoral. ¿Cómo se capitalizan los Juegos en términos político – electorales?
- Eso lo va a decir la gente el día de mañana. Para nosotros es muy importante que haya un clima distinto en la provincia. Y el clima se generó con positividad, con buena onda, con la ciudadanía apropiándose del espacio público, utilizándolo, descubriendo lugares que ya existían y que estaban ahí cerquita, pero que no se usaban… El caso del Parque Sur en la ciudad de Santa Fe o el Parque Héroes de Malvinas y el Museo del Deporte en Rosario... La verdad que eso ya genera un clima distinto que tiene que ver con que hubo una decisión política de encarar con firmeza la problemática de la seguridad pública y después, de llevar adelante un evento de estas características. Ese combo termina dando una positividad que posiblemente se traslade en la imagen positiva del gobernador y del propio gobierno, pero eso ya dependerá de cómo evolucionen las cosas y qué condiciones se presentan para el proceso electoral del año que viene.