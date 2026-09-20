Copa América 2011, test match de Los Pumas, Copa Libertadores, Sudamericana, eventos del polideportivo....los Suramericanos 2026. La provincia de Santa Fe, y particularmente su ciudad capital, conocen de eventos deportivos internacionales, de gran magnitud y con sobradas pruebas de que puede ser anfitriona de acontecimientos multitudinarios.
Santa Fe vuelve a posicionarse como escenario ideal para eventos deportivos
Planificación, inversión y gestión, tres elementos claves para que la provincia sea anfitriona de un acontecimiento de magnitud continental. La “bota” vive a pleno esta celebración deportiva.
Llegar a la concreción de los Juegos organizados por Odesur no fue un camino fácil. Le demandó al Estado provincial (que comenzó con la gestión Perotti y continuó con la de Maximiliano Pullaro) inversiones no sólo en infraestructura sino también en logística.
Presentar tres sedes con canchas, pistas y natatorios de primer nivel posiciona a la provincia de Santa Fe con ventaja ante otros distritos. Por experiencia, por jerarquía, por atención al visitante; la “bota” se convirtió en un lugar ideal para el desarrollo de estos compromisos.
Balances a diario
Promediando el desarrollo de los Suramericanos 2026, los balances son más que positivos. Incluso, superaron las expectativas. Los días previos al inicio de los Juegos podía percibirse en el aire de la capital santafesina un halo de desconocimiento, algo así como que no se sabía bien qué ocurriría.
Cómo llegar, cómo sacar entradas, qué disciplinas, qué artistas estarán en los fanfest, todas dudas que se evaporaron tras el espectacular acto de apertura en Rosario.
Miles de visitantes a diario colman las tribunas y butacas de los diversos estadios y espacios al aire libre como la laguna Setúbal y el lago del Parque del Sur. Y todavía faltan las pruebas de atletismo en las instalaciones remozadas del CARD.
En ese marco, las autoridades (también asombradas) por las respuestas del público no se guardan números y realizan balances a diario. Récord de asistencia en fanfest, estadios colmados y las disciplinas desarrolladas sin mayores inconvenientes. Algunos contratiempos como la falta de viento, demoró alguna que otra regata, nada del otro mundo.
Así lo reflejan azorados los medios de comunicación nacionales e internacionales dedicados al deporte que transmiten y generan contenido minuto a minuto desde tierras santafesinas. El asombro por el acompañamiento también se nota en redes sociales, sobre todo de periodistas de Buenos Aires que, al parecer, poco seguimiento le dieron al tema.
Las redes hacen lo suyo
La magnitud del evento también se vive por redes sociales. Como nunca antes, apareció un jugador nuevo en el desarrollo del evento deportivo: los atletas transmiten su día a día casi en vivo. Plataformas como TikTok e Instagram, se convirtieron en la vidriera de los deportistas que colmaron las villas suramericanas.
Así es como se viralizan a diario imágenes de integrantes de las distintas delegaciones mostrando la intimidad de los departamentos, de los gimnasios, de los comedores. Algunos con sorna (recibieron comentarios negativos por ello), otros a modo de agradecimiento por la atención de los voluntarios.
Un nuevo personaje en este tipo de celebraciones deportivas que hasta ahora, apenas llegaban a través de mensajeros a los canales de TV o periodistas especializados. Los Suramericanos rompieron esa barrera. Los atletas muestran todo (o casi) sobre su estadía en la provincia de Santa Fe.
Cuando resta una semana exacta para el cierre de los Juegos, no es alocado decir que se cumplieron con creces las expectativas. Los meses previos de arduo trabajo se notan en cada disciplina, en cada partido, en cada pelota disputada. Santa Fe vive su fiesta deportiva a pleno, que se forjó a base de gestión, inversión y planificación.
¿Será la vidriera necesaria para algo más grande? Sólo el tiempo y las tres claves antes mencionadas lo definirán.