El Unión de Leo Madelón, que debió comprimir su semana porque finalmente el partido contra Boca va este viernes a las 21.30, pisará La Bombonera contra un equipo que es grande y, de paso, está agrandado como en sus mejores tiempos.
Unión cae justo a la Bombonera en el mejor momento de Boca
Como nunca y de la mano del “Vasco” Arruabarrena, el club de Juan Román Riquelme pelea los cuatro frentes: Copa Argentina, torneo local, Sudamericana y la tabla anual. Madelón con dudas en los carriles.
Del "no ganamos nada" a pelear todo
Si bien el mismo "Vasco" Arruabarrena aseguró que "todavía no ganamos nada", la relidad indica que está "prendido" en todas las definiciones.
El rival de Unión, Boca, le ganó 3-2 a Racing y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. Con este triunfo, el Xeneize atraviesa el tramo más importante de la temporada con varios objetivos todavía por delante: puede ganar cinco títulos en lo que queda de 2026.
El equipo del Vasco Arruabarrena se mantiene con vida en dos competencias de eliminación directa (Copa Argentina y Sudamericana), además del Torneo Clausura y la lucha por la Tabla Anual, que, a su vez, en caso de consagrarse en el primero, le daría la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones.
-1) La Copa Sudamericana: es el gran desafío internacional de Boca es la Copa Sudamericana. El Xeneize eliminó a San Pablo en los cuartos de final y consiguió su lugar entre los cuatro mejores del certamen.
En semifinales tendrá como rival a Vasco da Gama, en una serie que se disputará entre el martes 13 y el 20 de octubre. Si consigue superar esa instancia, jugará la final el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Este torneo representa además la posibilidad de volver a conquistar una competencia internacional después de varios años.
-2. La Copa Argentina: el segundo frente de eliminación directa es la Copa Argentina. El equipo de Vasco Arruabarrena le remontó el partido a Racing y le ganó 3-2 en una jornada histórica para clasificarse a las semifinales, donde se enfrentará a Banfield.
De esta manera, Boca continúa en carrera y tendrá dos partidos por delante para quedarse con el trofeo. La final de la Copa Argentina está prevista para el 4 de noviembre.
Boca agrandado: ¿qué hará Unión?
-3. El Torneo Clausura: el equipo de Arruabarrena también pelea por el Torneo Clausura. Actualmente, Boca está dentro de los ocho equipos de la Zona A que clasifican a los octavos de final. La final está prevista para el 12 de diciembre.
El Xeneize deberá sostener su rendimiento en las fechas que quedan de la fase regular para asegurarse un lugar en los playoffs y después avanzar en los cruces que determinarán al ganador del campeonato.
-4. Campeón de la Copa de la Liga: la Tabla Anual también entrega un título. Para determinar al Campeón de Liga se contabilizan los puntos obtenidos por cada equipo durante las fases regulares del Apertura y del Clausura. Boca está tercero en esta tabla y tiene serias chances de pelear por este torneo.
Cabe destacar que solamente cuenta la fase regular para esta tabla de posiciones, por lo que tendrá que superar a Independiente Rivadavia y Vélez, que le llevan cuatro y un punto, respectivamente.
-5. El Trofeo de Campeones: este llamado "quinto título posible" aparece condicionado al resultado del Torneo Clausura. Belgrano, ganador del Apertura, ya tiene asegurada su participación en el Trofeo de Campeones.
El rival del equipo cordobés será el ganador del segundo torneo del año. Por ese motivo, Boca necesitará consagrarse en el Clausura para acceder a esa definición. Este partido está programado para el 19 de diciembre en Córdoba y será uno de los últimos encuentros oficiales de la temporada.
¿Qué equipo imagina Leo Madelón para ir este viernes a La Bombonera?: en principio, las principales dudas estarían por las bandas. De un lado, Mauro Luna Diale o Julián Palacios; del otro lado, el zurdo Ignacio Malcorra o Brahian Cuello. El resto, sin mayores retoques, más allá de una sobrecarga muscular de Emilio Giaccone, que no lo sacaría de pista para el viernes en La Bombonera.