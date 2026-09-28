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Unión cae justo a la Bombonera en el mejor momento de Boca

Como nunca y de la mano del “Vasco” Arruabarrena, el club de Juan Román Riquelme pelea los cuatro frentes: Copa Argentina, torneo local, Sudamericana y la tabla anual. Madelón con dudas en los carriles.