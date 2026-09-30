Por naturaleza, el nombre y apellido (Alfredo Grelak) están marcados a fuego en Quilmes: ahí arrancó, jugó y dirigió. Cuando arranca su carrera de DT, como todos, hizo la "colimba".
Grelak: “Colón, por su historia, se va a agrandar en un mata-mata”
Después de esa gran campaña en San Telmo, de la que habló todo el mundo, estuvo cerca de ser entrenador de Colón. El sábado, con el “Pincha” de Caseros, pisará el Brigadier.
La charla con Moreno y "casi DT"
Mitre, San Martín de San Juan, Boca Unidos y Nueva Chicago. Hasta que llegó ese "campañón" con San Telmo, un equipo que jugó al fútbol como pocos. Y que fue perjudicado como pocos.
Al iniciar 2025, fue Colón el que llegó hasta las oficinas de Christian Bragarnik (es quien lo representa) para pedir por Alfredo Grelak.
"Las charlas existieron, me junté con Iván Moreno y con Rafa Masceratesi. Los tiempos no coincidieron, porque en el medio de las charlas con Colón, apareció Ferro, la oferta fue concreta y me fui a Caballito. No se pudo dar, una lástima...otra vez será en Colón que es un club espectacular", dijo en charla con ADN GOL 96.7.
Por ese entonces, inicio de 2025, se había instalado que "Grelak le había exigido a Colón para firmar determinados jugadores claves en esa campaña de San Telmo". El ahora DT de Estudiantes de Caseros, rival sabalero este sábado a las 15 en el Cementerio de los Elefantes, lo desmiente. "No llegamos nunca a hablar de nombres, no fue el caso".
Del momento de Colón, con Iván Delfino en el otro banco, Grelak aseguró: "Es verdad que en los últimos partidos han modificado mucho los nombres, pero uno sabe la jerarquía que hay y las posibilidades que tiene Colón si maneja el partido".
Al toque, agregó: "Tiene jugadores de una calidad que uno no va a descubrir ahora", mencionando a Lértora, Rasmussen y Pier Barrios, quienes a su criterio "tienen la calidad y la jerarquía para manejar una defensa". Ante esto, advirtió que su Estudiantes de Caseros tiene la clara obligación de «tratar de cortar todo eso» en el campo de juego.
La famosa "presión" de Colón, por historia, poder de convocatoria y habiendo sido campeón del fútbol argentino, fue analizada por Alfredo Grelak: "Todos los equipos pasamos por los estados en primera etapa".
"Ahí es donde empiezan a aparecer esos jugadores cuando la etapa de malos resultados y más en un equipo donde la exigencia es tan grande como Colón para tomar las responsabilidades. A veces les cuesta acertar los pases, uno dice no se pueden olvidar de jugar, pero evidentemente pesa la presión, hay ahí una carga".
Dejó en claro que Colón es un equipo que, por naturaleza, se va a agrandar en un mata-mata del Reducido por el segundo ascenso. Es más, reconoce Alfredo Grelak que prefiere "no enfrentarlo en un cruce".
"Si usted me dice ¿cuáles son los equipos que prefieren no enfrentar? Aunque no entren al mata-mata, claro, yo lo prefiero a Chacarita, a Quilmes… son equipos que tienen historia y que cuando la historia la pone sobre la mesa no es fácil enfrentar", tiró Grelak. Incluso, dijo que Ferro, Morón y Colón son los candidatos.
"Ferro, Morón y Colón, candidatos"
Como se sabe, hace unos días, Colón incorporó la herramienta del psicólogo afectado al campo deportivo. Considerando que la temporada se termina, Grelak dijo: "Tardaron mucho con el psicólogo".
Y amplió su pensamiento: "Es muy importante la presencia de un psicólogo dentro del staff profesional de un cuerpo técnico porque yo lo tengo desde que comencé y la verdad que trabajamos a la par la parte táctica, la estratégica y la física junto con la mental", detalló el director técnico en el aire de Radio Gol.
"Yo estuve con Darío, que es un psicólogo muy reconocido dentro de la psicología deportiva, durante años desde que comencé en Quilmes. Después cuando llegué a Chicago conozco a Alejandro Pagano y a partir de ahí ya lo llevo a todos lados dentro del cuerpo técnico".
Para Grelak, el acompañamiento psicológico es una urgencia en el fútbol contemporáneo debido al contexto que rodea a los futbolistas de menor edad.
"Hoy los chicos necesitan esta herramienta todo el tiempo por todo este mundo y las necesidades de los jugadores, pero además hoy a esta exigencia la tienen las instituciones y la viven dentro de la realidad de los chicos… Hoy la juventud, cuando la pasa muy mal, no sabe cómo salir".
Y cerró este tema con una frase contundente: "Es casi tan importante como la parte física para tener una herramienta de contención eficaz".
Otro rubro que no podía gambetear la charla pasa por la polémica de los arbitrajes y las situaciones "raras" del ascenso, recordando que en San Telmo sufrió quita de puntos, la imposibilidad de jugar con su público y la clausura de su cancha en la Isla Maciel. "Yo tuve un Máster en el año de San Telmo, fue muy duro".
"Este año nosotros no tuvimos absolutamente un solo expulsado por agravios al arbitraje. Hay que hacer todo un trabajo realmente intenso para que el jugador no entre en esto con el arbitraje, lo que tiene que hacer es dedicarse a jugar y solamente a jugar y no a estar pendiente de un fallo", sentenció el ahora DT de Estudiantes de Caseros.
"Hay veces que son fallas humanas y está bien; uno las entiende...pero hay veces que no las entiende. Lo que a veces no entienden los árbitros de parte de los entrenadores es que nosotros nos quedamos sin trabajo, se está jugando con un trabajo… entonces el no reaccionar ante eso es difícil, es muy difícil", dijo Grelak.
"Me encontré acá en Estudiantes con un club muy ordenado, es un club que no sobra nada y tampoco le falta nada al jugador. El club está al día con los sueldos y todo lo que vamos pidiendo tratan de ayudarme", tiró el entrenador.
"Estudiantes tiene un muy buen lugar de entrenamiento, es una tranquilidad para todos, que solamente tenemos que pensar en jugar. La ilusión y las ganas y la intención es siempre estar dentro de los puestos del Reducido: a partir de ahí poder competir de la mejor forma para lograr un ascenso".
Por último habló de Ian Vera, que viene de hacer uno de los goles contra San Miguel. El juvenil delantero, cuyo pase pertenece a San Lorenzo, sumó controversias públicas en su momento por disputar torneos de fútbol amateur como la Copa Potrero. Grelak reconoció el rol extra que le toca asumir con este perfil de futbolistas: "Tenés que hacer más de papá que de entrenador muchas veces".
"Por suerte llegó un momento donde está bien acompañado por el plantel, más que nada la gente grande. Así empezó a entender las formas como tomaba su vida profesional le daba posibilidades de seguir creciendo", dijo.
"Hoy tenemos un jugador que va encaminado a hacer las cosas bien y tener un buen futuro como profesional", dijo el DT de Estudiantes de Caseros, rival sabalero este sábado a las 15 en el Cementerio de Elefantes.