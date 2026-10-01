Kylian Mbappé continúa con la recuperación de la lesión que sufrió durante su último partido con la selección de Francia y su situación mantiene en alerta al Real Madrid de cara a los próximos compromisos.
Mbappé se ausentó de los entrenamientos del Real Madrid y crece la expectativa por su recuperación
El delantero francés sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda durante el partido ante Turquía. Los estudios descartaron una lesión que requiriera cirugía y el período estimado de recuperación es de entre 10 y 12 días.
El delantero fue sometido a estudios médicos luego de abandonar el encuentro ante Turquía por molestias en la rodilla izquierda. El diagnóstico oficial del club fue una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, sin indicación de cirugía y con un período estimado de recuperación de entre 10 y 12 días.
Mbappé había marcado el único gol en la victoria de Francia sobre Turquía y fue reemplazado poco después, tras sentir dolor en la rodilla. La Federación Francesa posteriormente confirmó que no continuaría con la selección durante la actual ventana internacional.
Una recuperación bajo seguimiento
En los últimos días surgieron versiones sobre la ausencia del futbolista en algunos trabajos presenciales en Valdebebas y sobre su permanencia en París. Sin embargo, reportes publicados en España indicaron que la estadía en la capital francesa contó con autorización del cuerpo técnico y médico del Real Madrid y que el proceso de recuperación fue coordinado con el club.
La evolución de la lesión será determinante para definir cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad y, posteriormente, competir. El objetivo del Real Madrid es evitar una recaída y no acelerar los plazos previstos.
Mourinho analiza alternativas para el ataque
Mientras espera por la evolución del delantero francés, José Mourinho trabaja sobre distintas variantes ofensivas. Mbappé podría quedar fuera del próximo compromiso ante Villarreal, previsto para el 10 de octubre, aun cuando los plazos iniciales de recuperación le permitirían llegar con posibilidades.
Entre las alternativas aparecen Jude Bellingham y el juvenil Carlos Espí, además de otras posibilidades que el entrenador portugués puede utilizar para reorganizar el ataque.
El calendario que espera al Real Madrid
La planificación también contempla una seguidilla exigente después del regreso de la actividad internacional. El conjunto madrileño tendrá compromisos ante Villarreal, Roma, Sevilla, RB Leipzig y Barcelona durante octubre.
En ese contexto, la recuperación de Mbappé será seguida de cerca por el cuerpo técnico. El delantero ya evitó una lesión de mayor gravedad y el quirófano quedó descartado, pero su regreso estará sujeto a la evolución de la rodilla y a los plazos establecidos por el área médica.