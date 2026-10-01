Tras la lesión que sufrió con Francia

Mbappé se ausentó de los entrenamientos del Real Madrid y crece la expectativa por su recuperación

El delantero francés sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda durante el partido ante Turquía. Los estudios descartaron una lesión que requiriera cirugía y el período estimado de recuperación es de entre 10 y 12 días.