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UEFA Nations League: partidos y horarios de una nueva jornada

La UEFA Nations League completa una nueva jornada con encuentros correspondientes a las Ligas A, B y D. Dinamarca-Portugal aparece como uno de los principales atractivos del día, mientras que también se destacan Gales-Noruega, Grecia-Países Bajos y Alemania-Serbia.

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La UEFA Nations League continúa con una nueva fecha de su fase de grupos, que tendrá encuentros en las Ligas A, B y D.

La jornada presenta varios partidos importantes para la lucha por la clasificación y la ubicación de cada selección dentro de sus respectivos grupos. Entre los principales encuentros se encuentra el duelo entre Dinamarca y Portugal, correspondiente al Grupo 4 de la Liga A.

Soccer Football - UEFA Nations League - Portugal Press Conference - Copenhagen, Denmark - September 30, 2026 Portugal coach Jorge Jesus and Ruben Dias during the press conference Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.Nations League: Dinamarca-Portugal se lleva todas las miradas

Portugal afrontará el compromiso en un contexto particular luego de las últimas novedades en torno a su plantel y al cuerpo técnico. En el mismo grupo, Gales recibirá a Noruega, en otro partido que puede tener incidencia en la tabla.

También habrá actividad en el Grupo 2 de la Liga A, con los cruces entre Grecia y Países Bajos y Alemania y Serbia.

Todos los partidos y horarios

13:00

Azerbaiyán vs. LiechtensteinLiga D, Grupo 2

Soccer Football - UEFA Nations League - Germany Training - Adidas campus, Herzogenaurach, Germany - September 22, 2026 Germany coach Jurgen Klopp during training REUTERS/Heiko BeckerAlemania recibe a Serbia.

15:45

Malta vs. Gibraltar — Liga D, Grupo 1

Irlanda vs. Austria — Liga B, Grupo 3

Israel vs. Kosovo — Liga B, Grupo 4

Gales vs. Noruega — Liga A, Grupo 4

Dinamarca vs. Portugal — Liga A, Grupo 4

Grecia vs. Países BajosLiga A, Grupo 2

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Alemania vs. Serbia — Liga A, Grupo 2

Todos los horarios corresponden a Argentina.

Los principales partidos de la jornada

Entre los encuentros de la Liga A, Dinamarca-Portugal será uno de los focos de atención. El conjunto portugués buscará sumar en condición de visitante, mientras que Dinamarca intentará hacerse fuerte en Copenhague.

Por el mismo Grupo 4, Gales y Noruega se enfrentarán en otro duelo relevante para las posiciones de la zona.

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En el Grupo 2, Grecia recibirá a Países Bajos, mientras que Alemania será local ante Serbia. Ambos encuentros completarán una jornada con varios seleccionados de peso en competencia.

En las categorías inferiores también habrá partidos importantes, con Irlanda-Austria e Israel-Kosovo por la Liga B, además de los encuentros correspondientes a la Liga D.

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