Este fin de semana

Hockey: se definen los campeones de la Copa Santa Fe en la flamante cancha de la ASH

Tras la coronación de Las Leonas y de Los Leones en los Suramericanos, el sintético de la Asociación Santafesina recibe la etapa final del certamen provincial. Entre sábado y domingo se disputarán cuartos de final, semis y la gran final tanto en damas como en caballeros. Duendes y Jockey de Rosario son los campeones defensores.