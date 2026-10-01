Apenas un par de semanas después de la revolución popular que se generó con la presencia y la consagración tanto de Las Leonas como de Los Leones en los Juegos Suramericanos, la renovada cancha principal de la Asociación Santafesina recibirá este sábado y domingo la etapa final de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de hockey.
Hockey: se definen los campeones de la Copa Santa Fe en la flamante cancha de la ASH
Tras la coronación de Las Leonas y de Los Leones en los Suramericanos, el sintético de la Asociación Santafesina recibe la etapa final del certamen provincial. Entre sábado y domingo se disputarán cuartos de final, semis y la gran final tanto en damas como en caballeros. Duendes y Jockey de Rosario son los campeones defensores.
Desde el sábado a la mañana y hasta la tarde del domingo, tanto el sintético de la ASH como la cancha del Club Náutico El Quillá recibirá los encuentros correspondientes a la etapa de cuartos de final, semifinales y la gran final del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia tanto en su rama femenina como en su versión masculina.
En ambos casos, los mejores 8 equipos de Santa Fe competirán a eliminación directa en busca de la Copa que el año pasado quedó en manos de Duendes entre las damas y de Jockey de Rosario entre los caballeros.
Según el cronograma establecido por la organización, la final de mujeres se disputará el domingo desde las 13, mientras que la resolución del título de caballeros comenzará a segundo turno, desde las 15.
Cuartos y semis, el sábado
En cuanto a la programación de los partidos correspondientes a esta etapa cúlmine de la Copa Santa Fe de hockey, la actividad se pondrá en marcha a primera hora de la mañana del sábado con dos encuentros que comenzarán en simultáneo a las 9.
En la cancha 1 de la Asociación Santafesina jugarán las damas de Banco de Santa Fe con Jockey de Rosario, mientras que en el sintético de El Quillá harán lo propio el elenco femenino local con Náutico de Rosario.
Posteriormente, a partir de las 11, se resolverán los otros dos finalistas del torneo de mujeres, con el actual campeón Duendes eliminándose con La Salle de Santa Fe en la ASH y Universitario de Rosario haciendo lo propio con CRAI en la cancha de El Quillá.
En la continuidad de un sábado de super acción, se jugarán a las 13 los dos primeros choques de cuartos de final del torneo masculino. En la ASH se verán las caras La Salle con UDCH de Rosario, mientras que en Quillá el equipo tiburón será anfitrión de Universitario de Santa Fe.
Completando la ronda, a partir de las 15, Jockey inicia la defensa de su título ante Alma Juniors de Esperanza en el sintético de la Santafesina mientras que GER jugará con Rafaela Hockey en El Quillá.
Definidos los clasificados, en la tarde del mismo sábado 3 de octubre se jugarán las semifinales femeninas en simultáneo y desde las 17. Cerrando la jornada, a las 19, se disputarán las semifinales masculinas en ambos escenarios.
El domingo, los campeones
Pasando a la acción de domingo, la actividad comenzará a las 9 en la cancha de la ASH con la disputa de los partidos por el tercer y cuarto lugar tanto en damas como en caballeros.
Posteriormente, a las 13, tendrá lugar el partido por la Copa en la rama femenina, mientras que a las 15 se anuncia el arranque de la gran final del certamen masculino que completará un fin de semana a pleno hockey y con dos nuevos campeones de la competencia provincial.