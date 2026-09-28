La Copa Santa Fe de vóley completó este domingo una nueva jornada de la Fase Campeonato, con actividad en Venado Tuerto, Villa Constitución y la ciudad de Santa Fe. Tras ocho partidos disputados por cada equipo, Normal 3 de Rosario se mantiene como único líder, mientras que Villa Dora continúa como su principal perseguidor.
Villa Dora ganó sus dos partidos y sigue de cerca al líder en la Copa Santa Fe
El conjunto santafesino se impuso ante Náutico Sportivo Avellaneda y Citta VC y quedó segundo en la Fase Campeonato. Normal 3 de Rosario continúa invicto y encabeza las posiciones.
El equipo santafesino tuvo una jornada ideal en Villa Constitución. En cancha de Citta VC, primero derrotó en sets corridos a Náutico Sportivo Avellaneda y luego se impuso por 3 a 1 frente al conjunto anfitrión.
Con ambos triunfos, Villa Dora alcanzó un registro de siete victorias y apenas una derrota en ocho presentaciones y suma 21 puntos, tres menos que Normal 3, que lidera con puntaje perfecto.
Normal 3 no afloja
El conjunto rosarino volvió a demostrar su buen presente durante la jornada disputada en la Villa Deportiva del Club Ciudad de Venado Tuerto.
En su primera presentación superó a Regatas Rosario por 3 a 0, con parciales de 25-14, 25-19 y 25-22. Más tarde volvió a ganar en sets corridos, esta vez frente al dueño de casa, con marcadores de 25-12, 25-14 y 25-18.
De esta manera, Normal 3 acumula ocho victorias consecutivas, mantiene su invicto y encabeza la tabla con 24 puntos.
Antes, Regatas Rosario y Ciudad de Venado Tuerto protagonizaron uno de los encuentros más atractivos de la fecha. El equipo rosarino ganó los primeros dos sets por 25-22 y 25-13 y llegó a disponer de tres puntos para partido en el tercero.
Ciudad reaccionó a tiempo, levantó los tres match points y se quedó con ese parcial por 30-28. Luego ganó el cuarto por 25-19 y forzó el tie break. Allí Regatas recuperó el control y se impuso 15-12 para cerrar el encuentro 3 a 2.
Sonder también tuvo una jornada perfecta
En Santa Fe, Sonder Rosario consiguió dos victorias importantes y se mantiene en la pelea por los primeros lugares. En cancha de Colón venció por 3 a 0 al conjunto sabalero y repitió el mismo resultado frente a Libertad de San Jerónimo Norte.
Sonder quedó tercero con seis triunfos y dos derrotas, mientras que Citta VC ocupa la cuarta posición después de una fecha en la que cayó ante Villa Dora pero logró superar 3 a 1 a Náutico Sportivo Avellaneda.
En el restante encuentro disputado en la cancha de Colón, el equipo rojinegro venció 3 a 2 a Libertad de San Jerónimo Norte.
Todos los resultados
- Sede Ciudad de Venado Tuerto: Regatas Rosario 3 - Ciudad de Venado Tuerto 2; Normal 3 3 - Regatas Rosario 0; Normal 3 3 - Ciudad de Venado Tuerto 0.
- Sede Citta VC: Villa Dora 3 - Náutico Sportivo Avellaneda 0; Citta VC 3 - Náutico Sportivo Avellaneda 1; Villa Dora 3 - Citta VC 1.
- Sede Colón de Santa Fe: Sonder Rosario 3 - Colón 0; Sonder Rosario 3 - Libertad de San Jerónimo Norte 0; Colón 3 - Libertad de San Jerónimo Norte 2.
Así quedaron las posiciones
Normal 3 lidera con 24 puntos y un récord de ocho triunfos y ninguna derrota. Villa Dora aparece segundo con 21 (7-1), seguido por Sonder con 17 (6-2) y Citta VC con 14 (5-3).
Más atrás se ubican Náutico Sportivo Avellaneda, con 11 puntos; Regatas Rosario, con 9; Colón de Santa Fe, con 6; Libertad de San Jerónimo Norte, con 4; y Ciudad de Venado Tuerto, con 2.