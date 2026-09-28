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Villa Dora ganó sus dos partidos y sigue de cerca al líder en la Copa Santa Fe

El conjunto santafesino se impuso ante Náutico Sportivo Avellaneda y Citta VC y quedó segundo en la Fase Campeonato. Normal 3 de Rosario continúa invicto y encabeza las posiciones.

La Copa Santa Fe de vóley disputó una nueva fecha de la Fase Campeonato.La Copa Santa Fe de vóley disputó una nueva fecha de la Fase Campeonato.
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La Copa Santa Fe de vóley completó este domingo una nueva jornada de la Fase Campeonato, con actividad en Venado Tuerto, Villa Constitución y la ciudad de Santa Fe. Tras ocho partidos disputados por cada equipo, Normal 3 de Rosario se mantiene como único líder, mientras que Villa Dora continúa como su principal perseguidor.

El equipo santafesino tuvo una jornada ideal en Villa Constitución. En cancha de Citta VC, primero derrotó en sets corridos a Náutico Sportivo Avellaneda y luego se impuso por 3 a 1 frente al conjunto anfitrión.

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Con ambos triunfos, Villa Dora alcanzó un registro de siete victorias y apenas una derrota en ocho presentaciones y suma 21 puntos, tres menos que Normal 3, que lidera con puntaje perfecto.

Villa Dora ganó sus dos partidos y sigue como escolta.Villa Dora ganó sus dos partidos y sigue como escolta.

Normal 3 no afloja

El conjunto rosarino volvió a demostrar su buen presente durante la jornada disputada en la Villa Deportiva del Club Ciudad de Venado Tuerto.

En su primera presentación superó a Regatas Rosario por 3 a 0, con parciales de 25-14, 25-19 y 25-22. Más tarde volvió a ganar en sets corridos, esta vez frente al dueño de casa, con marcadores de 25-12, 25-14 y 25-18.

De esta manera, Normal 3 acumula ocho victorias consecutivas, mantiene su invicto y encabeza la tabla con 24 puntos.

Náutico Sportivo Avellaneda sumó una nueva presentación en la Copa Santa Fe.Náutico Sportivo Avellaneda sumó una nueva presentación en la Copa Santa Fe.

Antes, Regatas Rosario y Ciudad de Venado Tuerto protagonizaron uno de los encuentros más atractivos de la fecha. El equipo rosarino ganó los primeros dos sets por 25-22 y 25-13 y llegó a disponer de tres puntos para partido en el tercero.

Ciudad reaccionó a tiempo, levantó los tres match points y se quedó con ese parcial por 30-28. Luego ganó el cuarto por 25-19 y forzó el tie break. Allí Regatas recuperó el control y se impuso 15-12 para cerrar el encuentro 3 a 2.

Sonder también tuvo una jornada perfecta

En Santa Fe, Sonder Rosario consiguió dos victorias importantes y se mantiene en la pelea por los primeros lugares. En cancha de Colón venció por 3 a 0 al conjunto sabalero y repitió el mismo resultado frente a Libertad de San Jerónimo Norte.

Sonder quedó tercero con seis triunfos y dos derrotas, mientras que Citta VC ocupa la cuarta posición después de una fecha en la que cayó ante Villa Dora pero logró superar 3 a 1 a Náutico Sportivo Avellaneda.

Sonder Rosario consiguió dos triunfos en la jornada disputada en Santa Fe.Sonder Rosario consiguió dos triunfos en la jornada disputada en Santa Fe.

En el restante encuentro disputado en la cancha de Colón, el equipo rojinegro venció 3 a 2 a Libertad de San Jerónimo Norte.

Todos los resultados

  • Sede Ciudad de Venado Tuerto: Regatas Rosario 3 - Ciudad de Venado Tuerto 2; Normal 3 3 - Regatas Rosario 0; Normal 3 3 - Ciudad de Venado Tuerto 0.
  • Sede Citta VC: Villa Dora 3 - Náutico Sportivo Avellaneda 0; Citta VC 3 - Náutico Sportivo Avellaneda 1; Villa Dora 3 - Citta VC 1.
  • Sede Colón de Santa Fe: Sonder Rosario 3 - Colón 0; Sonder Rosario 3 - Libertad de San Jerónimo Norte 0; Colón 3 - Libertad de San Jerónimo Norte 2.

Así quedaron las posiciones

Normal 3 lidera con 24 puntos y un récord de ocho triunfos y ninguna derrota. Villa Dora aparece segundo con 21 (7-1), seguido por Sonder con 17 (6-2) y Citta VC con 14 (5-3).

Más atrás se ubican Náutico Sportivo Avellaneda, con 11 puntos; Regatas Rosario, con 9; Colón de Santa Fe, con 6; Libertad de San Jerónimo Norte, con 4; y Ciudad de Venado Tuerto, con 2.

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