Lionel Messi cerró oficialmente este 1 de octubre de 2026 la adquisición del Club Deportivo Eldense, histórica entidad de la provincia de Alicante que milita en la Segunda División del fútbol español. La operación, concretada a través de la estructura de negocios del Grupo Mas —que el rosarino integra junto a Jorge Mas y José Mas—, marca el traspaso definitivo del control accionario de la institución.
Lionel Messi concretó la compra del CD Eldense y desembarca como propietario en el fútbol español
El capitán de la Selección Argentina cerró oficialmente la adquisición del club de la Segunda División de España a través de su grupo inversor, marcando un hito en su faceta empresarial tras semanas de negociaciones.
De esta manera, el capitán del Inter Miami concluye con éxito el proceso de negociación iniciado semanas atrás y concreta su desembarco directo en la gestión del fútbol profesional europeo.
Acuerdo oficial y reestructuración en Alicante
La transacción fue notificada de manera formal a las autoridades del Ayuntamiento de Elda, ratificando el compromiso del nuevo grupo propietario con el desarrollo integral del club. Los lineamientos trazados por la conducción entrante contemplan un plan de reestructuración patrimonial e inversiones estratégicas destinadas a modernizar la infraestructura, fortalecer la captura de talentos y potenciar las divisiones inferiores.
El CD Eldense disputará sus compromisos en el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat, escenario que servirá de sede central para esta nueva etapa institucional. Con una ciudad de más de 55.000 habitantes volcada a su equipo, la llegada del astro rosarino promete transformar el alcance social, mediático y comercial de una entidad fundada en 1921.
Un proyecto de expansión global y alto rendimiento
El desembarco de Messi y sus socios en el fútbol español busca dinamizar la estructura operacional del Eldense para consolidarlo en el ámbito profesional. Además del impulso económico, el proyecto priorizará la optimización del área de rendimiento deportivo, aplicando metodologías de trabajo avanzadas y estableciendo redes de formación de futbolistas.
Esta incursión corporativa refuerza la estrategia del capitán argentino de construir un perfil empresarial sólido de cara al futuro, vinculándose de manera permanente con la gestión de clubes en el continente donde desarrolló la mayor parte de su exitosa carrera profesional.
Conclusión y proyección del club alicantino
La adquisición formal del CD Eldense por parte de Lionel Messi y el Grupo Mas sienta un antecedente bisagra en la industria deportiva ibérica. Con el respaldo de una figura global, el club alicantino inicia un ciclo orientado al salto cualitativo, combinando su centenaria tradición local con una proyección internacional sin precedentes.