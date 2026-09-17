Volvió a ser protagonista

Messi marcó su gol 100 en Inter Miami y fue campeón de la Campeones Cup

El equipo de Florida derrotó 2-0 a Cruz Azul y consiguió por primera vez el trofeo. Lionel Messi abrió el partido con un gol de cabeza y luego asistió a Casemiro para el segundo tanto.