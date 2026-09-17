Lionel Messi volvió a quedar en el centro de una definición internacional. Inter Miami derrotó 2-0 a Cruz Azul de México y se consagró campeón de la Campeones Cup 2026, en un partido disputado este miércoles en el Nu Stadium de Miami. El argentino marcó el primer gol y alcanzó los 100 tantos con la camiseta del conjunto estadounidense.
Messi marcó su gol 100 en Inter Miami y fue campeón de la Campeones Cup
El equipo de Florida derrotó 2-0 a Cruz Azul y consiguió por primera vez el trofeo. Lionel Messi abrió el partido con un gol de cabeza y luego asistió a Casemiro para el segundo tanto.
El encuentro enfrentó al campeón de la Major League Soccer (MLS) con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX. Para Inter Miami fue además su primera participación en este certamen, que reúne a los campeones de las dos competencias.
Messi abrió el partido y llegó a los 100 goles
El primer gol llegó a los 24 minutos del primer tiempo. Messi apareció dentro del área y convirtió de cabeza después de un centro de Luis Suárez. El tanto significó el 1-0 para Inter Miami y, al mismo tiempo, le permitió alcanzar una cifra especial desde su llegada al fútbol estadounidense.
El rosarino llegó así a los 100 goles con Inter Miami, una marca que alcanzó en su 115ª presentación con el club, según los registros difundidos después del partido.
La particularidad fue además la forma en la que consiguió el centenario. Acostumbrado a convertir con el pie, Messi apareció esta vez por arriba de los defensores y conectó de cabeza para superar al arquero de Cruz Azul.
El gol también tuvo un significado especial por el rival. Cruz Azul había sido el primer equipo al que Messi enfrentó con la camiseta de Inter Miami en su debut oficial, en julio de 2023. En aquel partido, disputado por la Leagues Cup, el argentino marcó en el tiempo adicional para darle la victoria a su nuevo equipo.
Tres años después, volvió a encontrarse con el conjunto mexicano y nuevamente tuvo una participación decisiva, esta vez en una final.
Inter Miami llegó al entretiempo con ventaja de 1-0. Cruz Azul tuvo algunos intentos para buscar el empate, pero el equipo estadounidense consiguió sostener la diferencia y trasladó el partido a los últimos minutos con el resultado todavía abierto.
Asistencia de Messi y segundo gol para asegurar el título
La definición se encaminó definitivamente a los 81 minutos. Messi ejecutó un córner y Casemiro apareció para convertir el 2-0 y ampliar la ventaja de Inter Miami. De esta manera, el argentino cerró la final con un gol y una asistencia.
El resultado no se modificó durante los minutos restantes y el conjunto de Florida terminó levantando por primera vez la Campeones Cup.
El título también marcó el debut de Cristian “Kily” González como entrenador de Inter Miami. El argentino, exjugador de la Selección y compañero de Messi durante distintas etapas de la carrera internacional del rosarino, comenzó su ciclo al frente del equipo con una consagración.
Para Messi, en tanto, significó sumar un nuevo trofeo a su recorrido con Inter Miami. Desde su llegada al club en 2023, el argentino ya había sido protagonista en la conquista de la Leagues Cup y del Supporters' Shield, además de la MLS Cup obtenida por el equipo en 2025.
La victoria frente a Cruz Azul también permitió que Inter Miami cortara una seguidilla reciente de partidos sin ganar y consiguiera el primer título de la temporada. El triunfo llegó además frente a su público, en una noche en la que Messi volvió a marcar una diferencia estadística y deportiva.
La Campeones Cup es un torneo que enfrenta anualmente a los campeones de la MLS y de la Liga MX. En esta edición, Inter Miami llegó como ganador de la competencia estadounidense, mientras que Cruz Azul lo hizo como campeón del Campeón de Campeones mexicano.
El partido terminó 2-0 y dejó una postal conocida para los seguidores del fútbol argentino: Messi levantando otro trofeo después de haber sido determinante en una final. Esta vez, el dato que acompañó la celebración fue su gol número 100 con Inter Miami, una marca que alcanzó con una definición de cabeza y que completó luego con la asistencia para el segundo tanto.
Así, el equipo de Florida sumó un nuevo título a su historia y Messi volvió a ser protagonista en una final internacional.
Para el argentino, la noche tuvo además un registro personal: convirtió por centésima vez desde que comenzó su etapa en Inter Miami y volvió a participar directamente en los dos goles de una definición.