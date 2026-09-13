Inter Miami no pudo sostener la ventaja y empató 2-2 ante Nashville por una nueva fecha de la Major League Soccer. El equipo de Lionel Messi llegó a ponerse 2-1 arriba, pero la visita encontró la igualdad en el tiempo de descuento.
Messi hizo un golazo, pero Inter Miami dejó escapar el triunfo ante Nashville
Las Garzas ganaban 2-1 con un golazo del capitán argentino, pero Nashville igualó en el descuento y se llevó un punto del Nu Stadium. Para verlo mil veces.
El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos. A los cuatro minutos, Sam Surridge aprovechó una asistencia de Andy Nájar y puso el 1-0 para Nashville, que llegaba al encuentro como líder de la Conferencia Este.
La reacción de Inter Miami apareció rápidamente. A los 19 minutos, Messi ejecutó un tiro de esquina que generó peligro dentro del área y terminó en el empate luego de un desvío del defensor Reed Baker-Whiting, que convirtió en contra.
Messi apareció y puso el 2-1
El conjunto local tomó el control durante buena parte del segundo tiempo y consiguió dar vuelta el marcador. Messi volvió a ser determinante para Inter Miami y marcó uno de los goles destacados de la jornada.
A los 17 minutos del complemento, Rodrigo De Paul recibió la pelota y asistió al capitán argentino en las inmediaciones del área. Messi controló y sacó un remate colocado que se metió junto al palo, lejos del alcance del arquero visitante.
El tanto significó el 2-1 y parecía encaminar al equipo de Florida hacia una victoria importante frente al puntero de la Conferencia Este. El resultado, además, le permitía recortar la diferencia en la parte alta de la clasificación.
Pero Nashville no bajó los brazos y buscó hasta el final. Cuando Inter Miami parecía tener asegurados los tres puntos, la visita encontró el empate en una de las últimas acciones del partido.
Nashville lo empató en el descuento
Surridge volvió a aparecer para Nashville y convirtió su segundo gol de la noche. El delantero aprovechó una pelota que quedó dentro del área y estableció el 2-2 definitivo cuando el partido llegaba a su final.
El empate dejó a Inter Miami con una sensación agridulce, ya que había logrado revertir un comienzo adverso y tenía la victoria en sus manos. Nashville, en cambio, consiguió conservar una diferencia de nueve puntos sobre el conjunto de Messi en la clasificación.
El capitán argentino volvió a ser una de las figuras del encuentro y alcanzó los 99 goles con la camiseta de Inter Miami. Además, con su conquista llegó a 19 tantos en la temporada de la MLS y quedó como máximo goleador del certamen.
Para Inter Miami, el calendario no da demasiado margen para lamentarse. El equipo volverá a jugar el próximo miércoles 16 de septiembre, cuando enfrentará a Cruz Azul por la final de la Campeones Cup.
La definición será a partido único y tendrá como escenario nuevamente el Nu Stadium. El conjunto estadounidense buscará recuperarse del empate ante Nashville y sumar un nuevo trofeo a su temporada, con Messi como principal referencia ofensiva.