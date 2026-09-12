El delantero francés aseguró que su rendimiento durante la última temporada lo ubica entre los principales aspirantes al máximo premio individual del fútbol. Además, destacó a Lamine Yamal y a otros jóvenes talentos que considera llamados a marcar el futuro del fútbol europeo.
Mbappé redobló su apuesta por el Balón de Oro: "Nadie hizo una mejor temporada que yo"
El delantero francés aseguró que su rendimiento durante la última temporada lo ubica entre los principales aspirantes al máximo premio individual del fútbol. Además, destacó a Lamine Yamal y a otros jóvenes talentos que considera llamados a marcar el futuro del fútbol europeo.
Kylian Mbappé volvió a referirse a sus posibilidades de conquistar el Balón de Oro y dejó en claro que se considera uno de los principales candidatos al premio. En una entrevista con el diario francés L’Equipe, el atacante del Real Madrid defendió sus méritos y sostuvo que, desde su perspectiva, ningún otro futbolista tuvo una temporada superior a la suya.
“Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo”, afirmó Mbappé al analizar la competencia por el reconocimiento individual.
El francés reconoció que otros votantes pueden tener una opinión diferente, aunque remarcó que considera legítima su candidatura. “Tengo la idea de que puedo ganarlo este año. Forma parte de mis objetivos, además a corto plazo; queda poco”, señaló.
“No sería injusto que lo gane”
Mbappé sostuvo que entiende que la elección puede generar diferentes interpretaciones, debido a que el Balón de Oro contempla distintos criterios y depende de la valoración de los votantes.
“De manera objetiva puedo entender a quienes voten de otra manera. No existe una dictadura del pensamiento. Pero cuando analizas los argumentos y la competencia, no sería injusto”, explicó.
En ese sentido, volvió a reivindicar su rendimiento durante la última campaña y fue contundente al fundamentar su candidatura: “Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo”.
El delantero también se refirió al significado que tiene para él el Balón de Oro y a la importancia que históricamente tuvieron jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la disputa por el galardón.
“Siempre he creído que el Balón de Oro debía premiar a un jugador diferente. Claro que existe el componente colectivo y es importante porque el fútbol es un deporte colectivo. Pero es un trofeo individual”, sostuvo.
La referencia de Messi y Cristiano Ronaldo
Mbappé explicó que su concepción del premio está vinculada con la época en la que Messi y Cristiano Ronaldo dominaron las votaciones y marcaron una diferencia respecto del resto de los futbolistas.
“Mi idea del Balón de Oro es la de la época de Messi y Ronaldo. Nunca se lo dan a jugadores normales sino a jugadores diferentes. Y creo que este año he hecho cosas diferentes”, afirmó.
De esta manera, el atacante francés puso el foco en sus actuaciones individuales como uno de los principales argumentos para aspirar al reconocimiento, más allá de los resultados colectivos obtenidos durante la temporada.
Mbappé destacó a Lamine Yamal y a otros jóvenes
Durante la entrevista, Mbappé también fue consultado por los jóvenes talentos que están ganando protagonismo en el fútbol europeo. Entre ellos, destacó especialmente al español Lamine Yamal.
“Entre los jóvenes, me gusta Lamine Yamal. Lo tiene todo”, afirmó el delantero del Real Madrid.
Además, mencionó a otros futbolistas que, según su mirada, tienen condiciones para alcanzar un alto nivel en los próximos años. “Me gusta Estevão, tiene una creatividad especial. Aquí, Arda Güler puede llegar muy alto. Endrick tiene potencial, es un goleador. Warren (Zaïre-Emery), Désiré (Doué), van a tener una gran carrera, seguro”, señaló.
Con sus declaraciones, Mbappé volvió a poner en primer plano su aspiración de conquistar por primera vez el Balón de Oro y defendió sus argumentos frente a una competencia en la que también aparecen otros nombres destacados del fútbol europeo.