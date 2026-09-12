Defendió su candidatura

Mbappé redobló su apuesta por el Balón de Oro: "Nadie hizo una mejor temporada que yo"

El delantero francés aseguró que su rendimiento durante la última temporada lo ubica entre los principales aspirantes al máximo premio individual del fútbol. Además, destacó a Lamine Yamal y a otros jóvenes talentos que considera llamados a marcar el futuro del fútbol europeo.