Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski protagonizaron uno de los momentos de mayor tensión del empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire, disputado este miércoles en el Soldier Field por una nueva jornada de la MLS.
De Paul y Lewandowski, cara a cara: el fuerte cruce que protagonizaron en el empate de Inter Miami
El argentino salió en defensa de Ian Fray durante el partido ante Chicago Fire y tuvo un intenso intercambio con el delantero polaco. Fue empate con Messi en cancha.
El episodio ocurrió en los minutos finales, cuando Lewandowski tuvo un encontronazo con Ian Fray, defensor del conjunto de Miami. De Paul intervino para respaldar a su compañero y quedó frente al delantero polaco en una discusión que rápidamente elevó la temperatura del partido.
Las imágenes del momento muestran cómo el conflicto comenzó entre Lewandowski y Fray. Después de un intercambio físico, ambos jugadores terminaron en el suelo y, cuando el atacante del Chicago Fire intentó continuar la discusión, otros futbolistas intercedieron para evitar que la situación pasara a mayores.
El momento que encendió la discusión
De Paul apareció entonces en escena y se dirigió directamente hacia Lewandowski. El mediocampista argentino le reclamó por la acción contra su compañero y ambos mantuvieron un intercambio de palabras durante varios segundos.
El episodio generó la intervención de otros integrantes de los dos equipos, que intentaron separar a los futbolistas. Finalmente, la situación quedó controlada y el partido continuó hasta el final sin expulsiones derivadas de la discusión.
El enfrentamiento sumó un capítulo más a la historia compartida entre ambos jugadores. De Paul y Lewandowski ya se habían enfrentado durante sus etapas en el fútbol español, cuando el argentino defendía al Atlético de Madrid y el polaco jugaba para Barcelona. También coincidieron en el Mundial de Qatar 2022, en el partido que Argentina le ganó 2-0 a Polonia.
Empate con goles de Lewandowski y Casemiro
Más allá del incidente, el encuentro terminó 1-1. Chicago Fire comenzó en ventaja gracias a Lewandowski, quien apareció a los diez minutos para aprovechar un centro desde la izquierda y definir para el conjunto local. El polaco volvió a ser protagonista y alcanzó su séptimo gol desde su llegada al club, según la información difundida tras el partido.
Inter Miami reaccionó en el comienzo del segundo tiempo. A los 48 minutos, Lionel Messi ejecutó un córner y encontró a Casemiro, quien conectó un potente cabezazo para establecer la igualdad.
El conjunto visitante tuvo otras oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero el arquero Chris Brady respondió en varias ocasiones y terminó siendo una de las figuras del encuentro.
Con el empate, Inter Miami llegó a 44 puntos y se mantiene como escolta en la Conferencia Este. El equipo de Messi no logró aprovechar la derrota de Nashville ante Toronto y continúa perdiendo terreno en la pelea por los primeros puestos.
El conjunto de Florida atraviesa además una etapa irregular: consiguió apenas una victoria en sus últimos seis partidos de la MLS, con dos derrotas y tres empates.
Chicago Fire, en tanto, extendió a siete encuentros su racha sin derrotas en la competencia. El empate ante Inter Miami se produjo ante una multitud de 63.094 espectadores en el Soldier Field, récord de asistencia para el club.
Los equipos volverán a tener actividad el próximo sábado. Inter Miami se enfrentará a Nashville en un partido clave por la Conferencia Este, mientras que el conjunto de Chicago buscará prolongar su buen momento en la temporada.