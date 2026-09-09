El partido entre Inter Miami y Chicago Fire, disputado este miércoles 9 de septiembre en el Soldier Field de Chicago, tuvo un condimento especial desde antes del comienzo: por primera vez, Lionel Messi y Robert Lewandowski se enfrentaron en la MLS. El argentino defendió al conjunto de Miami, mientras que el polaco fue titular para el equipo local.
Messi y Lewandowski se reencontraron en la MLS: el abrazo que se volvió viral
Lionel Messi y Robert Lewandowski protagonizaron uno de los momentos más comentados del partido entre Inter Miami y Chicago Fire. Las dos figuras del fútbol mundial se reencontraron y dejaron atrás, con un abrazo, una historia marcada por la competencia y algunos cruces.
Pero más allá de lo que ocurrió dentro de la cancha, las cámaras captaron un momento que rápidamente llamó la atención: Messi y Lewandowski se encontraron y se dieron un abrazo. La imagen recorrió las redes sociales y volvió a poner en escena la particular historia que ambos construyeron durante los últimos años.
Messi y Lewandowski: una rivalidad que tuvo varios capítulos
La relación futbolística entre Messi y Lewandowski estuvo atravesada principalmente por la competencia por los grandes premios individuales y por sus enfrentamientos con Barcelona, Bayern Múnich y sus respectivas selecciones.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2021, cuando Messi ganó el Balón de Oro. Lewandowski había sido uno de los principales candidatos al premio, especialmente después de que el galardón correspondiente a 2020 fuera cancelado por la pandemia.
Durante su discurso, Messi reconoció los méritos del delantero polaco y sostuvo que también merecía haber recibido el premio que no pudo disputarse en 2020.
Otro capítulo se produjo en el Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina derrotó 2-0 a Polonia en la fase de grupos. Messi y Lewandowski se cruzaron durante aquel encuentro y protagonizaron una escena que generó repercusión, aunque posteriormente ambos minimizaron las tensiones.
A partir de entonces, el tiempo y el cambio de escenario modificaron aquella historia.
De rivales a protagonistas de la MLS
La llegada de Lewandowski a Chicago Fire abrió una nueva etapa. El delantero polaco desembarcó en la MLS en 2026 y pasó a compartir campeonato con Messi, una de las grandes estrellas de la competencia. Ambos ya habían sido rivales en Europa y con sus selecciones, pero nunca habían coincidido como compañeros en Barcelona: Messi dejó el club en 2021 y Lewandowski llegó en 2022.
El primer enfrentamiento entre ambos en la MLS había generado una enorme expectativa y convirtió al partido en uno de los eventos destacados de la jornada. Más de 61.000 entradas habían sido vendidas para el encuentro en Chicago.
Ahora, la imagen del abrazo volvió a poner el foco sobre una relación que, con el paso de los años, parece haber dejado atrás cualquier tensión. Messi y Lewandowski volvieron a encontrarse, esta vez en Estados Unidos, y el fútbol quedó resumido en un gesto de respeto entre dos de los grandes delanteros de su generación.