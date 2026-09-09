MLS

Messi y Lewandowski se reencontraron en la MLS: el abrazo que se volvió viral

Lionel Messi y Robert Lewandowski protagonizaron uno de los momentos más comentados del partido entre Inter Miami y Chicago Fire. Las dos figuras del fútbol mundial se reencontraron y dejaron atrás, con un abrazo, una historia marcada por la competencia y algunos cruces.