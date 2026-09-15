El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó que Lionel Messi tendrá despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental.
Messi fue convocado por Scaloni y tendrá su despedida de la Selección Argentina
La AFA hizo oficial la nómina de convocados por Lionel Scaloni para la triple fecha de amistosos que culminará con el emotivo homenaje al capitán en River Plate.
Al mismo tiempo, salió la lista de convocados que confirma la presencia del astro argentino para los amistosos de la fecha FIFA.
"Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre", afirmó Tapia en un video. El partido en el que Leo dirá adiós se jugará ese día en el estadio Monumental ante Benín, y estarán los campeones del mundo.
Lista completa de convocados
- Emiliano Martínez — Chelsea
- Juan Musso — Atlético de Madrid
- Gerónimo Rulli — Manchester City
- Agustín Giay — Palmeiras
- Leonardo Balerdi — Roma
- Cristian Romero — Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez — Manchester United
- Juan Foyth — Villarreal
- Facundo Medina — Bayer Leverkusen
- Nicolás Tagliafico — Olympique Lyon
- Román Vega — Zenit
- Enzo Fernández — Manchester City
- Alexis Mac Allister — Liverpool
- Valentín Barco — Chelsea
- Giovani Lo Celso — Betis
- Exequiel Palacios — Ipswich Town
- Rodrigo De Paul — Inter Miami
- Nicolás Paz — Como
- Franco Mastantuono — Fiorentina
- Matías Soulé — Roma
- Giuliano Simeone — Atlético de Madrid
- Nicolás González — Juventus
- Gianluca Prestianni — Benfica
- José Manuel López — Palmeiras
- Santiago Castro — Roma
- Julián Álvarez — Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez — Internazionale
- Lionel Messi — Inter Miami
Los partidos de Argentina
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzará la seguidilla en el interior del país. El miércoles 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los tres compromisos.
Luego, el campeón del mundo tendrá dos presentaciones consecutivas en Buenos Aires. El sábado 3 de octubre se medirá con Burkina Faso en el estadio de River, mientras que cerrará la triple fecha el martes 6 ante Benín, también en el Monumental.