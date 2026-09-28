Lionel Messi volvió a dejar una muestra de su talento con una pelota parada, pero esta vez su gol no alcanzó para que Inter Miami sumara en la MLS. El conjunto dirigido por Cristian “Kily” González perdió 2-1 frente a Columbus Crew, como visitante, por la fecha 28 del torneo estadounidense.
Messi sigue regalando obras de arte con su zurda: golazo de tiro libre
El argentino convirtió de tiro libre, pero el equipo de Florida cayó 2-1 como visitante por la fecha 28 de la MLS. El gol del triunfo llegó en el tiempo agregado.
El partido se disputó en el ScottsMiracle-Gro Field, donde los locales se pusieron en ventaja en el primer tiempo. A los 28 minutos, Josef Martínez convirtió de penal y adelantó al conjunto de Ohio.
La respuesta de Inter Miami no tardó en llegar. Cinco minutos después, Messi tuvo un tiro libre desde un sector muy cerrado y decidió ejecutarlo directamente al arco. El remate superó al arquero de Columbus y se metió en el ángulo para establecer el 1-1.
El tanto significó el gol número 21 de Messi en la temporada 2026 de la MLS y le permitió ampliar su ventaja en la carrera por el Botín de Oro del certamen.
Golazo de Messi
El argentino volvió a hacerse cargo de una pelota parada en un momento importante del partido. Desde una posición poco habitual para buscar el arco, ejecutó un remate preciso que sorprendió al arquero local.
Con el empate, Inter Miami intentó tomar el control del encuentro, aunque Columbus también encontró espacios para atacar. El partido se volvió intenso y tuvo varias interrupciones, cambios y tarjetas durante el segundo tiempo.
Inter Miami incluso tuvo un gol anulado a David Ayala por posición adelantada. El equipo visitante, además, terminó con diez futbolistas después de la expulsión de Santiago Morales en los minutos finales.
Gol en el final
Cuando parecía que el encuentro terminaría empatado, Columbus encontró el triunfo en una de las últimas jugadas. Tras una pérdida de pelota de Rodrigo De Paul y con Inter Miami ya con un hombre menos, los locales aprovecharon una contra.
Jamal Thiaré apareció en el tiempo agregado y definió para establecer el 2-1 definitivo. El delantero había ingresado pocos minutos antes en lugar de Josef Martínez, autor del primer gol del partido.
De esta manera, Columbus Crew se quedó con los tres puntos y dejó a Inter Miami con su quinta derrota de la temporada. El conjunto de Florida quedó con 46 unidades y se alejó de la lucha por el primer puesto de la clasificación general.
Para Messi, además, fue su último partido con Inter Miami antes de incorporarse a la selección argentina. El capitán argentino tiene previsto viajar al país para participar del encuentro de despedida de la Selección, programado para el 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental.
El rosarino cerró así su presentación número 117 con la camiseta de Inter Miami, en la que volvió a marcar de tiro libre y alcanzó los 21 tantos en la actual temporada de la MLS.
El equipo de Miami volverá a jugar por la MLS el 10 de octubre, cuando reciba a DC United. Columbus, por su parte, visitará a Orlando City en la próxima jornada.