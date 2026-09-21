Lionel Messi presentó la camiseta especial que usará en su partido despedida con la selección argentina, en un acto previo al partido que marcará su retiro internacional; el delantero explicó que la conservará “para toda la vida”.
Messi presentó la camiseta especial que usará en su partido despedida con la selección argentina
Con un video en redes sociales, el capitán mostró el diseño que lucirá para ponerle fin a su exitosa carrera con la albiceleste.
El capitán mostró la vestimenta concebida para el encuentro que cerrará su etapa con la selección. La prenda fue exhibida a través de un video en sus redes sociales.
La camiseta incluye detalles pensados para la ocasión y fue presentada por el propio Messi, que se encargó de explicar el valor personal que le asigna. “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió al compartir la publicación.
En el modelo exhibido por el 10 se destaca el color celeste, con una franja vertical blanca que atraviesa el centro de la camiseta. Además, tanto el nombre como el dorsal están en dorado, que sobresalen en un fondo que emula el sol de la Bandera Nacional.
Preparación del partido
Tras confirmar su retiro de la Albiceleste, Messi jugará por última vez con el equipo nacional durante un amistoso contra Benín, a disputarse el próximo 6 de octubre en el Monumental.
Para ese encuentro, Lionel Scaloni invitó además a los campeones del mundo de Qatar 2022 para que participen en la despedida del capitán. Entre ellos, estarán Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, entre otros.
Se espera una jornada llena de emociones y un estadio repleto. Las entradas comenzarán a venderse este martes 22 de septiembre desde las 18 a través de la plataforma Deportick y habrá miles de fanáticos en la fila virtual intentando conseguir su boleto para el partido.
3 amistosos en la fecha FIFA
30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes
3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental
6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental (Será la despedida de Lionel Messi)