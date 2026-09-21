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Argentina y las selecciones sudamericanas ya tienen agenda para la nueva Fecha FIFA

Las selecciones de Conmebol aprovecharán la ventana internacional, que se extenderá hasta el 6 de octubre, para comenzar a delinear sus nuevos ciclos después del Mundial 2026. Argentina jugará tres partidos como local, mientras que el resto afrontará distintas giras por Asia, Norteamérica y Oceanía.

Argentina tendrá una agenda particular, ya que disputará los tres encuentros en el país. Foto: Fernando NicolaArgentina tendrá una agenda particular, ya que disputará los tres encuentros en el país. Foto: Fernando Nicola
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A poco más de dos meses de la finalización del Mundial 2026, las selecciones sudamericanas comienzan una nueva etapa. La próxima Fecha FIFA, que se extenderá hasta el 6 de octubre, será utilizada por los equipos de Conmebol para disputar una serie de amistosos y comenzar a definir sus planteles de cara al próximo ciclo internacional.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Argentina fans REUTERS/Lee Smith SEARCH "WORLD CUP 2026 PICTURES" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.La Albiceleste enfrentará a Bolivia en Córdoba y luego recibirá a Burkina Faso y Benín en Buenos Aires

Argentina tendrá una agenda particular, ya que disputará los tres encuentros en el país. La Albiceleste enfrentará a Bolivia en Córdoba y luego recibirá a Burkina Faso y Benín en Buenos Aires, en una ventana que tendrá como uno de sus principales atractivos la despedida de Lionel Messi ante el público argentino.

El resto de las selecciones sudamericanas deberá trasladarse al exterior. Brasil repartirá sus compromisos entre Australia e India, mientras que Uruguay, Ecuador y Venezuela realizarán buena parte de su actividad en Asia. Chile, Colombia, Perú y Paraguay, en tanto, jugarán en distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

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Bolivia tendrá una agenda particular: comenzará su participación en Estados Unidos ante Paraguay y posteriormente viajará a la Argentina para enfrentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Dos estrenos en los bancos sudamericanos

La nueva ventana internacional también marcará el inicio de dos ciclos en selecciones de la región.

La historia y la emoción a flor de piel. Abrazo entre Lionel Messi y Lionel Scaloni.La Fecha FIFA tendrá como uno de sus principales atractivos la despedida de Lionel Messi ante el público argentino.

En Ecuador, Marcelo Gallardo tendrá su debut al frente de la selección luego de asumir como entrenador de la Tri. El técnico argentino comenzará su etapa con partidos ante Corea del Sur, Japón y un tercer rival que saldrá del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.

En Uruguay, Diego Forlán estará al frente del seleccionado de manera interina tras la salida de Marcelo Bielsa. El equipo charrúa afrontará tres compromisos en Asia: Japón, Corea del Sur e India.

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En las restantes selecciones de Conmebol continuarán, al menos durante esta ventana, los entrenadores que estuvieron al frente de los equipos durante el proceso que culminó con el Mundial 2026.

La agenda completa de amistosos

Argentina

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en Córdoba.

3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en Buenos Aires.

Soccer Football - Ecuador unveil new coach Marcelo Gallardo - Casa de la Seleccion, Quito, Ecuador - September 17, 2026 Ecuador Football Federation president Francisco Egas and new coach Marcelo Gallardo pose with an Ecuador national soccer team jersey during Gallardo's presentation REUTERS/Cristina VegaEn Ecuador, Marcelo Gallardo tendrá su debut al frente de la selección luego de asumir como entrenador de la Tri

6 de octubre: Argentina vs. Benín, en Buenos Aires.

Uruguay

24 de septiembre: Uruguay vs. Japón, en Tokio.

28 de septiembre: Uruguay vs. Corea del Sur, en Seúl.

6 de octubre: Uruguay vs. India, en Calcuta.

Brasil

25 de septiembre: Brasil vs. Australia, en Townsville.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti before the match REUTERS/Mike Segar/File PhotoBrasil repartirá sus compromisos entre Australia e India.

29 de septiembre: Brasil vs. Australia, en Brisbane.

3 de octubre: Brasil vs. India, en Calcuta.

Paraguay

27 de septiembre: Paraguay vs. Bolivia, en Washington.

Soccer Football - Uruguay unveil Diego Forlan as new coach - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - August 10, 2026 Uruguay coach Diego Forlan during the press conference REUTERS/Martin VarelaEn Uruguay, Diego Forlán estará al frente del seleccionado de manera interina tras la salida de Marcelo Bielsa.

2 de octubre: Paraguay vs. Colombia, en Nueva Jersey.

Bolivia

27 de septiembre: Bolivia vs. Paraguay, en Washington.

30 de septiembre: Bolivia vs. Argentina, en Córdoba.

Chile

26 de septiembre: Chile vs. Canadá, en Toronto.

29 de septiembre: Chile vs. Estados Unidos, en Saint Louis.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - July 4, 2026 Paraguay coach Gustavo Alfaro speaks with his players during a hydration break IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle RossParaguay jugará en distintas ciudades de Estados Unidos, ante Colombia y Bolivia.

6 de octubre: Chile vs. México, en Los Ángeles.

Perú

26 de septiembre: Perú vs. Estados Unidos, en Florida.

29 de septiembre: Perú vs. México, en Nueva Jersey.

Jun 9, 2024; Chicago, Illinois, USA; Ecuador goalkeeper Hernan Galindez (1) makes a save against Argentina during the first half at Soldier Field. Mandatory Credit: Daniel Bartel-USA TODAY SportsEcuador tendrá tres partidos en Asia.

3 de octubre: Perú vs. Canadá, en Montreal.

6 de octubre: Perú vs. Colombia, en Miami.

Ecuador

24 de septiembre: Ecuador vs. Corea del Sur, en Seúl.

1 de octubre: Ecuador vs. Japón, en Yokohama.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia coach Nestor Lorenzo reacts REUTERS/Agustin MarcarianColombia disputará todos sus partidos de septiembre y octubre en Estados Unidos.

5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en Tokio.

Colombia

26 de septiembre: Colombia vs. México, en Baltimore.

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2 de octubre: Colombia vs. Paraguay, en Nueva Jersey.

6 de octubre: Colombia vs. Perú, en Miami.

Venezuela

28 de septiembre: Venezuela vs. Japón, en Tokio.

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2 de octubre: Venezuela vs. Corea del Sur, en Seúl.

6 de octubre: Venezuela vs. Jordania, en Amán.

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