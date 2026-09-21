A poco más de dos meses de la finalización del Mundial 2026, las selecciones sudamericanas comienzan una nueva etapa. La próxima Fecha FIFA, que se extenderá hasta el 6 de octubre, será utilizada por los equipos de Conmebol para disputar una serie de amistosos y comenzar a definir sus planteles de cara al próximo ciclo internacional.
Argentina y las selecciones sudamericanas ya tienen agenda para la nueva Fecha FIFA
Las selecciones de Conmebol aprovecharán la ventana internacional, que se extenderá hasta el 6 de octubre, para comenzar a delinear sus nuevos ciclos después del Mundial 2026. Argentina jugará tres partidos como local, mientras que el resto afrontará distintas giras por Asia, Norteamérica y Oceanía.
Argentina tendrá una agenda particular, ya que disputará los tres encuentros en el país. La Albiceleste enfrentará a Bolivia en Córdoba y luego recibirá a Burkina Faso y Benín en Buenos Aires, en una ventana que tendrá como uno de sus principales atractivos la despedida de Lionel Messi ante el público argentino.
El resto de las selecciones sudamericanas deberá trasladarse al exterior. Brasil repartirá sus compromisos entre Australia e India, mientras que Uruguay, Ecuador y Venezuela realizarán buena parte de su actividad en Asia. Chile, Colombia, Perú y Paraguay, en tanto, jugarán en distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.
Bolivia tendrá una agenda particular: comenzará su participación en Estados Unidos ante Paraguay y posteriormente viajará a la Argentina para enfrentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Dos estrenos en los bancos sudamericanos
La nueva ventana internacional también marcará el inicio de dos ciclos en selecciones de la región.
En Ecuador, Marcelo Gallardo tendrá su debut al frente de la selección luego de asumir como entrenador de la Tri. El técnico argentino comenzará su etapa con partidos ante Corea del Sur, Japón y un tercer rival que saldrá del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.
En Uruguay, Diego Forlán estará al frente del seleccionado de manera interina tras la salida de Marcelo Bielsa. El equipo charrúa afrontará tres compromisos en Asia: Japón, Corea del Sur e India.
En las restantes selecciones de Conmebol continuarán, al menos durante esta ventana, los entrenadores que estuvieron al frente de los equipos durante el proceso que culminó con el Mundial 2026.
La agenda completa de amistosos
Argentina
30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en Córdoba.
3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en Buenos Aires.
6 de octubre: Argentina vs. Benín, en Buenos Aires.
Uruguay
24 de septiembre: Uruguay vs. Japón, en Tokio.
28 de septiembre: Uruguay vs. Corea del Sur, en Seúl.
6 de octubre: Uruguay vs. India, en Calcuta.
Brasil
25 de septiembre: Brasil vs. Australia, en Townsville.
29 de septiembre: Brasil vs. Australia, en Brisbane.
3 de octubre: Brasil vs. India, en Calcuta.
Paraguay
27 de septiembre: Paraguay vs. Bolivia, en Washington.
2 de octubre: Paraguay vs. Colombia, en Nueva Jersey.
Bolivia
27 de septiembre: Bolivia vs. Paraguay, en Washington.
30 de septiembre: Bolivia vs. Argentina, en Córdoba.
Chile
26 de septiembre: Chile vs. Canadá, en Toronto.
29 de septiembre: Chile vs. Estados Unidos, en Saint Louis.
6 de octubre: Chile vs. México, en Los Ángeles.
Perú
26 de septiembre: Perú vs. Estados Unidos, en Florida.
29 de septiembre: Perú vs. México, en Nueva Jersey.
3 de octubre: Perú vs. Canadá, en Montreal.
6 de octubre: Perú vs. Colombia, en Miami.
Ecuador
24 de septiembre: Ecuador vs. Corea del Sur, en Seúl.
1 de octubre: Ecuador vs. Japón, en Yokohama.
5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en Tokio.
Colombia
26 de septiembre: Colombia vs. México, en Baltimore.
2 de octubre: Colombia vs. Paraguay, en Nueva Jersey.
6 de octubre: Colombia vs. Perú, en Miami.
Venezuela
28 de septiembre: Venezuela vs. Japón, en Tokio.
2 de octubre: Venezuela vs. Corea del Sur, en Seúl.
6 de octubre: Venezuela vs. Jordania, en Amán.