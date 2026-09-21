Partidos, rivales y sedes

Argentina y las selecciones sudamericanas ya tienen agenda para la nueva Fecha FIFA

Las selecciones de Conmebol aprovecharán la ventana internacional, que se extenderá hasta el 6 de octubre, para comenzar a delinear sus nuevos ciclos después del Mundial 2026. Argentina jugará tres partidos como local, mientras que el resto afrontará distintas giras por Asia, Norteamérica y Oceanía.