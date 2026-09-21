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Polémica en el derbi español

Real Madrid cuestionó el arbitraje de Ortiz Arias tras la derrota ante Atlético de Madrid

El club cuestionó públicamente la actuación de Miguel Ángel Ortiz Arias en la derrota por 2-1 ante Atlético de Madrid. En su sitio oficial, señaló tres decisiones que, según su interpretación, tuvieron incidencia en el desarrollo del partido disputado en el estadio Metropolitano.

Polémica en el derbi: Real Madrid criticó duramente al árbitro Ortiz AriasPolémica en el derbi: Real Madrid criticó duramente al árbitro Ortiz Arias
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La derrota de Real Madrid ante Atlético de Madrid dejó polémicas dentro y fuera de la cancha. Luego del 2-1 por la séptima fecha de LaLiga, el club madrileño publicó en su sitio oficial una dura crítica contra el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias y cuestionó tres decisiones adoptadas durante el encuentro.

Bajo el título “Un pésimo arbitraje decide el derbi”, el club sostuvo que determinadas decisiones del equipo arbitral tuvieron una incidencia determinante en el resultado.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Real Madrid - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 20, 2026 Real Madrid's Bernardo Silva and Ibrahima Konate look dejected after the match REUTERS/Juan Barbosa TPX IMAGES OF THE DAYReal Madrid cuestionó el arbitraje de Ortiz Arias tras la derrota ante Atlético de Madrid

La primera jugada señalada por Real Madrid ocurrió a los 35 minutos del primer tiempo. Cristian Romero impactó con los tapones sobre la rodilla de Jude Bellingham. Ortiz Arias amonestó inicialmente al futbolista inglés, pero luego fue llamado por el VAR para revisar la acción.

Tras observar las imágenes, el árbitro modificó su decisión y mostró la tarjeta amarilla al defensor argentino. Real Madrid consideró que la infracción merecía una expulsión.

Las otras dos jugadas cuestionadas

Nueve minutos más tarde se produjo la segunda acción reclamada por el conjunto blanco. Kang-In Lee pisó el tobillo izquierdo de Federico Valverde, aunque Ortiz Arias no sancionó al futbolista del Atlético de Madrid con una tarjeta.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Real Madrid - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 20, 2026 Real Madrid's Jude Bellingham reacts alongside Atletico Madrid's Koke REUTERS/Ana BeltranReal Madrid cuestionó el arbitraje de Ortiz Arias tras la derrota ante Atlético de Madrid

El árbitro se encontraba cerca de la acción y el VAR tampoco intervino. Según la información difundida posteriormente por Real Madrid, Valverde sufrió una lesión como consecuencia de esa jugada.

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El tercer episodio se produjo a los cinco minutos del segundo tiempo y terminó teniendo una consecuencia directa en el desarrollo del encuentro.

Dean Huijsen sujetó a Giuliano Simeone dentro del área y Ortiz Arias sancionó penal y mostró inicialmente la tarjeta amarilla al defensor de Real Madrid.

La expulsión de Huijsen y el reclamo del club

Nuevamente convocado por el VAR, el árbitro revisó la acción y modificó su decisión: mantuvo el penal y reemplazó la tarjeta amarilla por una roja para Huijsen.

Real Madrid centró buena parte de su reclamo en la diferencia de criterio que, según el club, existió entre las tres acciones. Mientras consideró que Romero y Kang-In Lee debieron recibir sanciones más severas, cuestionó que Huijsen haya sido expulsado tras la revisión del VAR.

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La expulsión dejó a Real Madrid con diez jugadores durante buena parte del segundo tiempo y se produjo cuando el marcador estaba igualado.

El Atlético de Madrid terminó imponiéndose 2-1 en el Metropolitano y Real Madrid quedó seis puntos por debajo de Barcelona, líder del campeonato.

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