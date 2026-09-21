Polémica en el derbi español

Real Madrid cuestionó el arbitraje de Ortiz Arias tras la derrota ante Atlético de Madrid

El club cuestionó públicamente la actuación de Miguel Ángel Ortiz Arias en la derrota por 2-1 ante Atlético de Madrid. En su sitio oficial, señaló tres decisiones que, según su interpretación, tuvieron incidencia en el desarrollo del partido disputado en el estadio Metropolitano.