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Argentina derrotó a Turquía y jugará las Qualifiers 2027 de la Copa Davis

El equipo argentino se impuso 3-1 ante Turquía y consiguió la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante ganaron los tres puntos de singles, mientras que la dupla de Guido Andreozzi y Andrés Molteni sufrió la única derrota de la serie.

Argentina venció a Turquía y aseguró su permanencia en el Grupo Mundial de la Copa DavisArgentina venció a Turquía y aseguró su permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis
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El equipo argentino de Copa Davis venció 3-1 a Turquía y aseguró su permanencia en el Grupo Mundial, además de clasificarse para disputar las Qualifiers 2027.

Después de la derrota sufrida ante Corea del Sur, el conjunto dirigido por Javier Frana logró recuperarse y definió la serie ante los turcos con tres triunfos en los singles.

Argentina venció a Turquía y aseguró su permanencia en el Grupo Mundial de la Copa DavisArgentina venció a Turquía y aseguró su permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis

Francisco Cerúndolo consiguió dos de los tres puntos argentinos. El primero llegó ante Yanki Erel, a quien derrotó por 6-0 y 6-4. Luego, en el cuarto punto de la eliminatoria, superó a Mert Alkaya por 6-1 y 6-0 para sentenciar definitivamente la serie.

El otro triunfo individual fue para Thiago Tirante, quien venció a Alkaya por 6-2 y 6-4.

La única derrota llegó en el dobles

La jornada de dobles fue favorable a Turquía. Guido Andreozzi y Andrés Molteni cayeron por 6-4 y 6-4 frente a Arda Azkara y Yanki Erel.

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El triunfo turco dejó la serie 2-1 y mantuvo abierta la definición. Por eso, toda la responsabilidad pasó luego a Cerúndolo, quien debía conseguir el tercer punto para evitar que la eliminatoria llegara al quinto partido.

El argentino respondió con autoridad y no dejó margen para la reacción de Alkaya, que ya había perdido frente a Tirante durante la serie.

Cerúndolo selló la clasificación

Desde el comienzo del partido, Cerúndolo tomó el control con la profundidad de sus devoluciones y la potencia de su derecha. Quebró el servicio de Alkaya en el primer juego y rápidamente se colocó 2-0.

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El argentino volvió a conseguir un quiebre en el quinto game y, tras una nueva ruptura, cerró el primer set por 6-1.

La segunda manga mantuvo la misma tendencia. Cerúndolo volvió a quebrar de entrada y tomó una ventaja de 3-0. Alkaya no consiguió encontrar respuestas ante la intensidad del argentino y acumuló errores no forzados.

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Con dos nuevos quiebres, Cerúndolo terminó de cerrar el partido por 6-0 y puso el 3-1 definitivo para Argentina.

La victoria le permitió al equipo nacional mantener su lugar en el Grupo Mundial de la Copa Davis y obtener la clasificación para las Qualifiers 2027.

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