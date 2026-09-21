Tenis

Argentina derrotó a Turquía y jugará las Qualifiers 2027 de la Copa Davis

El equipo argentino se impuso 3-1 ante Turquía y consiguió la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante ganaron los tres puntos de singles, mientras que la dupla de Guido Andreozzi y Andrés Molteni sufrió la única derrota de la serie.