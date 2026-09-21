El equipo argentino de Copa Davis venció 3-1 a Turquía y aseguró su permanencia en el Grupo Mundial, además de clasificarse para disputar las Qualifiers 2027.
Argentina derrotó a Turquía y jugará las Qualifiers 2027 de la Copa Davis
El equipo argentino se impuso 3-1 ante Turquía y consiguió la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante ganaron los tres puntos de singles, mientras que la dupla de Guido Andreozzi y Andrés Molteni sufrió la única derrota de la serie.
Después de la derrota sufrida ante Corea del Sur, el conjunto dirigido por Javier Frana logró recuperarse y definió la serie ante los turcos con tres triunfos en los singles.
Francisco Cerúndolo consiguió dos de los tres puntos argentinos. El primero llegó ante Yanki Erel, a quien derrotó por 6-0 y 6-4. Luego, en el cuarto punto de la eliminatoria, superó a Mert Alkaya por 6-1 y 6-0 para sentenciar definitivamente la serie.
El otro triunfo individual fue para Thiago Tirante, quien venció a Alkaya por 6-2 y 6-4.
La única derrota llegó en el dobles
La jornada de dobles fue favorable a Turquía. Guido Andreozzi y Andrés Molteni cayeron por 6-4 y 6-4 frente a Arda Azkara y Yanki Erel.
El triunfo turco dejó la serie 2-1 y mantuvo abierta la definición. Por eso, toda la responsabilidad pasó luego a Cerúndolo, quien debía conseguir el tercer punto para evitar que la eliminatoria llegara al quinto partido.
El argentino respondió con autoridad y no dejó margen para la reacción de Alkaya, que ya había perdido frente a Tirante durante la serie.
Cerúndolo selló la clasificación
Desde el comienzo del partido, Cerúndolo tomó el control con la profundidad de sus devoluciones y la potencia de su derecha. Quebró el servicio de Alkaya en el primer juego y rápidamente se colocó 2-0.
El argentino volvió a conseguir un quiebre en el quinto game y, tras una nueva ruptura, cerró el primer set por 6-1.
La segunda manga mantuvo la misma tendencia. Cerúndolo volvió a quebrar de entrada y tomó una ventaja de 3-0. Alkaya no consiguió encontrar respuestas ante la intensidad del argentino y acumuló errores no forzados.
Con dos nuevos quiebres, Cerúndolo terminó de cerrar el partido por 6-0 y puso el 3-1 definitivo para Argentina.
La victoria le permitió al equipo nacional mantener su lugar en el Grupo Mundial de la Copa Davis y obtener la clasificación para las Qualifiers 2027.