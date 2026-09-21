Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La vela cerró sus regatas en la Setúbal con seis medallas para Argentina y una postal inédita para Santa Fe

Lucía Falasca ganó el oro en ILCA 6 y Argentina sumó además una plata y cuatro bronces. Durante cinco jornadas, la Laguna Setúbal se transformó en una cancha de regatas, con el Puente Colgante y la Costanera como escenarios naturales. El Yacht Club Santa Fe, renovado para el acontecimiento, fue la sede de una competencia que dejó infraestructura y también una nueva posibilidad: que la ciudad reciba futuros torneos internacionales de vela.