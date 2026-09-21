Embajadora

Cecilia Carranza y el impacto de los Suramericanos : “Vibrar el deporte te hace tener ganas de practicar”

La campeona olímpica y embajadora de Santa Fe 2026 habló sobre la emoción de vivir un evento de esta magnitud en su provincia y destacó el valor de tener cerca a los afectos. También puso la mirada en los chicos que descubren nuevas disciplinas al ver competir a los mejores.