Hay algo que cambia cuando los grandes eventos deportivos llegan a casa. Las distancias se acortan, las tribunas se llenan de familias y muchas personas tienen la posibilidad de ver por primera vez una disciplina que hasta entonces conocían solamente de nombre. Para Cecilia Carranza, ese es uno de los grandes regalos que dejan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Cecilia Carranza y el impacto de los Suramericanos : “Vibrar el deporte te hace tener ganas de practicar”
La campeona olímpica y embajadora de Santa Fe 2026 habló sobre la emoción de vivir un evento de esta magnitud en su provincia y destacó el valor de tener cerca a los afectos. También puso la mirada en los chicos que descubren nuevas disciplinas al ver competir a los mejores.
La campeona olímpica y embajadora del evento conoce bien la otra cara de la historia: la de viajar, competir lejos y tener que acostumbrarse a que los afectos queden del otro lado. Por eso, vivir esta edición en su provincia tiene para ella un valor especial.
“Es una alegría enorme porque sé de todo el beneficio que trae organizar este tipo de eventos para la ciudad”, contó Carranza.
Cuando competir cerca se siente diferente
Para los atletas, jugar o competir en casa significa mucho más que evitar un viaje. Significa encontrar caras conocidas en las tribunas, compartir la previa con la familia y contar con el equipo de trabajo completo.
“Siempre es lindo que tu familia esté cerca, que todo tu equipo esté cerca”, explicó la santafesina. Y recordó que no siempre existe la posibilidad económica de que los seres queridos acompañen a los deportistas cuando las competencias se realizan lejos.
“Entonces, tenerlo en tu casa hace que puedas tener a tu gente cerca y eso lo hace muy especial”, agregó.
Pero esa cercanía también puede tener un impacto deportivo. Para Carranza, contar con todo el equipo alrededor permite que los atletas tengan acompañamiento técnico y profesional durante una competencia que, de otro modo, podría exigir que muchas personas quedaran afuera del viaje.
En Santa Fe, además, hubo algo que se multiplicó alrededor de cada escenario: el público.
Una tribuna puede encender una primera llama
Carranza observó ese entusiasmo y encontró en las tribunas una de las imágenes más valiosas de los Juegos. Gente que se acerca a mirar, que descubre deportes nuevos y que se contagia con la emoción de quienes compiten.
“A la gente se la ve muy contenta”, contó. Y enseguida fue un poco más allá: “Vibrar el deporte te hace tener ganas de ir a hacer una práctica deportiva”.
Quizás ahí aparezca uno de los efectos más profundos de organizar un evento de esta magnitud. Un niño que acompaña a su familia, una chica que se sorprende con una disciplina que nunca había visto o alguien que descubre a un atleta y quiere intentar lo mismo.
“Si quizás sos un niño o una niña, que se te prenda ahí una llama de ver a alguien en el podio”, imaginó Carranza.
Ella conoce ese camino. Su carrera la llevó desde la vela santafesina hasta lo más alto del deporte mundial, con títulos suramericanos y panamericanos, medallas mundiales y el oro olímpico conseguido junto a Santiago Lange en Río 2016.
Ahora, desde otro lugar, puede mirar esa escena que tantas veces vivió como atleta. Los Juegos pasaron por Santa Fe y dejaron competencias, medallas y recuerdos. Pero también pueden haber dejado algo mucho más difícil de medir: la curiosidad de un chico que vio un deporte por primera vez y salió de una tribuna pensando que, algún día, también quería estar ahí.