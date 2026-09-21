La Selección Argentina comenzó a reunirse de cara a una nueva ventana internacional que tendrá como uno de sus momentos centrales la despedida de Lionel Messi ante el público argentino.
Tagliafico y el futuro de Messi en la Selección: "Va a ser duro no tenerlo"
El defensor de la Selección Argentina habló al llegar al país para la próxima ventana internacional y se refirió a la despedida de Lionel Messi ante el público argentino. También analizó su propio presente, el nivel de los rivales y la fortaleza del grupo dirigido por Lionel Scaloni.
A su llegada al país, Nicolás Tagliafico habló con los medios y se refirió al futuro del capitán y al proceso que deberá afrontar el seleccionado ante una eventual salida de Messi del equipo.
“Es duro siempre cuando pasan estas cosas, pero hay que saber que es la realidad y tarde o temprano iba a pasar”, expresó el defensor.
Tagliafico, uno de los integrantes del plantel que acompañó a Messi durante buena parte de su ciclo con la Selección, reconoció que su ausencia marcará una nueva etapa para el equipo.
“Pasaron muchos años, 20 años con el mejor jugador del mundo y va a ser duro no tenerlo, pero hay que asimilarlo y trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como selección”, señaló.
“Uno nunca sabe cuándo se termina”
El lateral izquierdo también se refirió a su propio presente dentro del seleccionado y reconoció que atraviesa esta etapa con una mirada diferente, consciente de que las oportunidades de vestir la camiseta argentina no son indefinidas.
“En la última etapa, tratando de disfrutar lo máximo posible porque uno nunca sabe cuándo se termina”, sostuvo Tagliafico.
El defensor forma parte de una generación que atravesó buena parte del proceso encabezado por Scaloni y que consiguió títulos como la Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
Con ese recorrido, Tagliafico destacó la importancia de mantener la concentración en el trabajo y en los próximos desafíos, más allá de los cambios que pueda experimentar el plantel.
Tagliafico defendió el nivel de los rivales
El futbolista también fue consultado por el nivel de los rivales que enfrentará Argentina durante la próxima ventana internacional y relativizó las críticas que surgieron alrededor de la programación de los encuentros.
“No hablamos nada sobre los rivales, veremos en estos días cómo se dará todo. Hace bastante tiempo vienen siendo así los rivales”, explicó.
En ese sentido, recordó que Argentina consiguió importantes resultados en los últimos años enfrentando a distintos seleccionados durante su preparación.
“Se demostró que se llegó a dos finales del mundo jugando con este tipo de rivales”, afirmó.
Por último, Tagliafico destacó la unidad del plantel y aseguró que el grupo mantiene una actitud positiva independientemente de los resultados.
“Recién ahora nos vamos a volver a encontrar, pero siempre fuimos positivos en los buenos y en los malos resultados”, sostuvo.
El cronograma de la Selección Argentina
La Selección tendrá tres compromisos durante esta ventana internacional.
El miércoles 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego viajará a Buenos Aires para jugar el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso, en el Estadio Monumental.
El cierre será el martes 6 de octubre frente a Benín, también en Núñez, en el partido previsto como despedida de Lionel Messi ante el público argentino.