Se prepara para una nueva etapa

Tagliafico y el futuro de Messi en la Selección: "Va a ser duro no tenerlo"

El defensor de la Selección Argentina habló al llegar al país para la próxima ventana internacional y se refirió a la despedida de Lionel Messi ante el público argentino. También analizó su propio presente, el nivel de los rivales y la fortaleza del grupo dirigido por Lionel Scaloni.