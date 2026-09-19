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AFA confirmó que Paredes, Molina y Almada empezarán a cumplir sus sanciones en los amistosos

La AFA informó que los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron catalogados como amistosos internacionales de primer nivel por la Conmebol. De esta manera, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada podrán comenzar a cumplir las suspensiones impuestas por la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial 2026.