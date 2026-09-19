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AFA confirmó que Paredes, Molina y Almada empezarán a cumplir sus sanciones en los amistosos

La AFA informó que los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron catalogados como amistosos internacionales de primer nivel por la Conmebol. De esta manera, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada podrán comenzar a cumplir las suspensiones impuestas por la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial 2026.

Paredes, Molina y Almada comenzarán a cumplir sus sanciones en los amistosos de la SelecciónParedes, Molina y Almada comenzarán a cumplir sus sanciones en los amistosos de la Selección
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Los tres futbolistas fueron suspendidos por la FIFA tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 ante España. Los partidos de la próxima Fecha FIFA fueron reconocidos como amistosos internacionales de primer nivel.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que los próximos amistosos de la Selección Argentina serán contabilizados para el cumplimiento de las sanciones impuestas por la FIFA a algunos futbolistas por los incidentes ocurridos durante la final del Mundial 2026 ante España.

El organismo informó que los encuentros frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, correspondientes a la próxima Fecha FIFA, fueron catalogados como “Amistoso Internacional 1er Nivel”, por lo que los partidos tendrán validez a la hora de computar las suspensiones.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi as Argentina coach Lionel Scaloni and coaching staff clash with Spain's Eric Garcia after the match REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAYLos amistosos de Argentina contarán para las sanciones de Paredes, Molina y Almada

La confirmación se produjo luego de las respectivas autorizaciones emitidas por la Conmebol, en el marco del reglamento de partidos internacionales de la FIFA.

“En virtud de los encuentros amistosos que disputará la Selección Argentina durante la fecha de septiembre/octubre ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, se detallan a continuación las cartas de aprobación vía Conmebol de los tres cotejos catalogados como ‘Amistoso Internacional 1er Nivel’, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de partidos internacionales FIFA”, señaló la AFA.

Cómo quedarán las sanciones de los argentinos

Con esta resolución, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada podrán comenzar a cumplir sus respectivas suspensiones durante los amistosos que Argentina disputará en el país.

El primer partido será frente a Bolivia, en Córdoba, y marcará el inicio del cumplimiento de las penas.

Paredes recibió una sanción de 10 partidos, por lo que, luego de los tres amistosos, le quedarán siete encuentros por cumplir.

En el caso de Nahuel Molina, la suspensión es de cinco fechas. Por lo tanto, después de los compromisos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, tendrá dos partidos pendientes, según el detalle informado originalmente.

Por su parte, Thiago Almada recibió una fecha de suspensión. De esta manera, podrá volver a estar disponible a partir del segundo amistoso, frente a Burkina Faso.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi next to assistant coach Walter Samuel IMAGN IMAGES via Reuters/James LangLos amistosos de Argentina contarán para las sanciones de Paredes, Molina y Almada

Las sanciones fueron impuestas por la FIFA a raíz de los incidentes registrados después de la final del Mundial, en la que Argentina cayó ante España en el MetLife Stadium.

Cuándo juega la Selección Argentina

La seguidilla de amistosos comenzará el miércoles 30 de septiembre, cuando Argentina enfrente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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El segundo encuentro será el sábado 3 de octubre, frente a Burkina Faso, en Buenos Aires.

Finalmente, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cerrará esta serie el martes 6 de octubre, cuando se mida con Benín en el estadio de River Plate.

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Ese último encuentro tendrá además un significado especial, ya que está previsto como el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina en el país, de acuerdo con lo anunciado para esta serie de amistosos.

Un detalle a revisar antes de publicar

En el texto original aparece que, tras los tres amistosos, a Molina le quedarían tres partidos, pero si su sanción total fue de cinco fechas y los tres encuentros computan, deberían quedarle dos. Conviene verificar el fallo de FIFA para confirmar la cantidad exacta antes de publicar.

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