Nations League

De la Fuente renovó la convocatoria de España tras el Mundial: cuatro campeones quedaron afuera

Luis de la Fuente convocó a 25 futbolistas para los próximos compromisos de España en la Nations League. Cuatro jugadores que estuvieron en el Mundial quedaron fuera de la nómina, mientras que Dean Huijsen, Fermín López y Roberto Fernández aparecen entre las novedades.