Luis de la Fuente confirmó una nómina de 25 futbolistas para los próximos compromisos de la Nations League. Cuatro jugadores que estuvieron en el Mundial quedaron fuera y hubo lugar para varias caras nuevas.
De la Fuente renovó la convocatoria de España tras el Mundial: cuatro campeones quedaron afuera
Luis de la Fuente convocó a 25 futbolistas para los próximos compromisos de España en la Nations League. Cuatro jugadores que estuvieron en el Mundial quedaron fuera de la nómina, mientras que Dean Huijsen, Fermín López y Roberto Fernández aparecen entre las novedades.
La Selección de España ya tiene a sus convocados para la primera Fecha FIFA posterior a su consagración en la Copa del Mundo. El entrenador Luis de la Fuente confirmó una lista de 25 futbolistas que afrontarán los próximos compromisos de La Roja en la Nations League.
La convocatoria presenta algunas modificaciones respecto del plantel que se consagró campeón. Cuatro futbolistas que formaron parte del plantel mundialista no fueron incluidos, mientras que el técnico decidió apostar por jugadores jóvenes que ya venían siguiendo de cerca.
Entre las principales novedades aparecen Dean Huijsen, defensor del Real Madrid, y Fermín López, mediocampista del Barcelona. También fue citado Roberto Fernández, delantero del Espanyol.
Cuatro campeones quedaron fuera de la convocatoria
Uno de los cambios se produjo en el arco. Joan García, quien integró el plantel campeón, no fue convocado debido a una lesión y su lugar será ocupado por Josep Martínez.
Otro de los ausentes será Marcos Llorente, quien anunció su retiro de la selección española.
También quedó fuera Gavi, mientras que Borja Iglesias, delantero que tuvo una participación mínima durante el Mundial —disputó apenas un minuto ante Portugal en los octavos de final—, tampoco forma parte de la nueva nómina.
Sus lugares fueron ocupados por futbolistas que De la Fuente considera importantes para la renovación del equipo. Huijsen y Fermín regresan a una convocatoria después de haberse quedado afuera del Mundial, mientras que Roberto Fernández tendrá una nueva oportunidad con la selección.
Consultado sobre la dificultad para confeccionar la lista después de la consagración mundialista, De la Fuente sostuvo: “La realidad es que todas las listas son complicadas. No ha sido ni más ni menos fácil que otras. Nuestro trabajo es afinar más cada día”.
Sobre los regresos de Huijsen y Fermín, el entrenador destacó especialmente su compromiso: “Reconozco el esfuerzo que hacen por querer estar en la Selección. Trabajan mucho y se esfuerzan mucho”.
De la Fuente: “Este equipo no para”
Más allá de los cambios en la convocatoria, el entrenador español dejó en claro que el título mundial no modificará las exigencias para el seleccionado.
España tendrá rápidamente nuevos desafíos y De la Fuente utilizó una conversación con uno de sus jugadores para explicar el objetivo inmediato.
“Un jugador me dijo: ‘¿Qué nos queda por ganar?’. Pues el partido contra Inglaterra del 26 de septiembre. Este equipo no para”, señaló.
Y agregó: “No nos vale con el Mundial, hay que ser mejores. Con lo que hemos hecho no nos da para ganar el siguiente partido”.
El técnico también destacó la dificultad de sostener una etapa ganadora y reconoció que España tendrá ahora una responsabilidad adicional como campeón vigente.
“En la vida es muy difícil ganar y se pierde mucho más que se gana. Vamos a intentar estar en condiciones de competir para ganar. Ahora somos el rival a batir. Esa es una motivación más”, afirmó.
El calendario de España después del Mundial
La campeona del mundo tendrá una agenda exigente en sus primeros compromisos después de la consagración.
El debut será el 26 de septiembre frente a Inglaterra, en Wembley, en uno de los encuentros más destacados de la Fecha FIFA.
Tres días después, el 29 de septiembre, España volverá a jugar como local ante Croacia, en Sevilla.
El calendario continuará el 3 de octubre, cuando La Roja se mida con República Checa en Oviedo. Finalmente, el 6 de octubre, volverá a enfrentarse con Croacia, esta vez como visitante, en Split.
Los convocados de España
La lista anunciada por Luis de la Fuente está integrada por:
Arqueros: Unai Simón, David Raya y Josep Martínez.
Defensores: Pedro Porro, Eric García, Marc Pubill, Cubarsí, Dean Huijsen, Laporte, Cucurella y Grimaldo.
Mediocampistas: Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Dani Olmo y Fermín López.
Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Nico Williams, Víctor Muñoz, Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Yaremí Pino y Roberto Fernández.