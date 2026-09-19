El equipo dirigido por Diego Simeone tiene en la mira a Santiago Beltrán, arquero de River de 21 años que se consolidó durante la temporada. El futbolista también es seguido por otros clubes europeos.
Atlético de Madrid puso la mira en una figura de River que despierta interés en Europa
El equipo dirigido por Diego Simeone sigue de cerca a Santiago Beltrán, arquero de 21 años que ganó protagonismo en River durante la temporada. El futbolista también aparece en el radar de otros clubes europeos y tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2027.
El Atlético de Madrid continúa con su mirada puesta en el fútbol argentino y, pensando en los próximos mercados de pases, habría puesto el foco en una de las jóvenes apariciones de River.
El futbolista que aparece en el radar del conjunto dirigido por Diego Simeone es Santiago Beltrán, arquero de 21 años que ganó protagonismo en el equipo de Núñez durante la actual temporada y comenzó a despertar interés de distintos clubes europeos.
Según información publicada por Fichajes.net, el Atlético no sería el único equipo que sigue la evolución del guardameta. Betis, Aston Villa, Benfica y Manchester City también habrían mostrado interés en conocer su situación.
Beltrán, una de las revelaciones de River
Beltrán llegó al plantel profesional de River en enero de 2025 y tuvo su oportunidad en el primer equipo a partir de la ausencia de Franco Armani.
Su rendimiento le permitió consolidarse bajo los tres palos y convertirse en una de las apariciones destacadas del conjunto millonario. En lo que va de la temporada, el arquero acumula 38 partidos disputados, 32 goles recibidos y 15 vallas invictas, de acuerdo con los datos consignados en el informe de origen.
Su crecimiento también le permitió recibir una convocatoria a la Selección Argentina, otro factor que incrementó su exposición internacional.
En cuanto a su situación económica, Transfermarkt estima su valor de mercado en 9 millones de euros, mientras que su contrato incluye una cláusula de rescisión de 21 millones de euros.
Además, Beltrán cuenta con ciudadanía italiana, una condición que puede resultar atractiva para los clubes de LaLiga, ya que le permitiría ocupar una plaza de jugador comunitario y no utilizar uno de los cupos destinados a futbolistas extracomunitarios.
River busca asegurarse al arquero
Mientras el interés europeo comienza a crecer, River trabaja en la continuidad de su arquero. Beltrán tiene contrato hasta diciembre de 2027, pero la dirigencia pretende mejorar sus condiciones y extender el vínculo.
El objetivo de la institución es acompañar el crecimiento del futbolista y, al mismo tiempo, contar con una posición contractual más favorable ante una eventual propuesta del exterior.
En River consideran que, incluso si se concreta una renovación, el interés de clubes europeos podría derivar en una transferencia durante 2027.
Por ahora, el Atlético de Madrid aparece entre los clubes que siguen su evolución, aunque el interés informado no implica necesariamente que exista una oferta formal por el arquero.
El futuro del arco de River
La situación de Beltrán se suma a otros movimientos que River analiza para el próximo mercado. El club también mantiene conversaciones por Ezequiel Centurión, cuyo contrato finaliza en diciembre y que actualmente tiene un papel secundario detrás del joven arquero.
Al mismo tiempo, la dirigencia evalúa la posibilidad de incorporar otro guardameta, especialmente ante un eventual escenario de salida de alguno de los integrantes actuales del plantel.
Así, el futuro de Santiago Beltrán comienza a ganar protagonismo en River, mientras desde Europa siguen con atención la evolución de un arquero que, con apenas 21 años, ya logró hacerse un lugar en el primer equipo y aparece en el radar de importantes clubes del continente.