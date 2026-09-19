Mercado de pases

Atlético de Madrid puso la mira en una figura de River que despierta interés en Europa

El equipo dirigido por Diego Simeone sigue de cerca a Santiago Beltrán, arquero de 21 años que ganó protagonismo en River durante la temporada. El futbolista también aparece en el radar de otros clubes europeos y tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2027.