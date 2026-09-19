El entrenador argentino comenzó su ciclo con un título tras vencer 2-0 a Cruz Azul en la Campeones Cup. Luego de la consagración, destacó el aporte de Lionel Messi y aseguró que el equipo debe mantener la exigencia.
Kily González, tras conquistar la Campeones Cup con Inter Miami: "No podemos relajarnos"
El entrenador argentino comenzó su ciclo en Inter Miami con una victoria 2-0 sobre Cruz Azul que le permitió conquistar la Campeones Cup. Tras el festejo, destacó la importancia del título, elogió a Lionel Messi y remarcó que el equipo debe mantener la exigencia.
Cristian “Kily” González tuvo el debut soñado al frente de Inter Miami. El entrenador argentino inició su ciclo con un título, luego de que Las Garzas se impusieran 2-0 ante Cruz Azul y conquistaran la Campeones Cup 2026.
Sin embargo, lejos de conformarse con el trofeo obtenido en su primer partido, el técnico dejó en claro que el desafío recién comienza y que el equipo deberá sostener el nivel en los próximos compromisos.
“No podemos relajarnos por haber ganado un título. Hicimos historia sumando otra copa, la cuarta en la historia del club, pero el objetivo es seguir ganando”, afirmó González después de la consagración.
El exentrenador de Unión asumió la conducción de Inter Miami tras la salida de su compatriota Ángel Guillermo Hoyos y rápidamente consiguió su primer título en el fútbol estadounidense.
Elogios y cuidado especial para Lionel Messi
Uno de los principales focos de la entrevista estuvo puesto en Lionel Messi, figura determinante en la conquista de la Campeones Cup.
El capitán argentino convirtió uno de los goles de Inter Miami —el número 100 desde su llegada al club— y además aportó una asistencia para la victoria frente a Cruz Azul.
González destacó la importancia de acompañar al rosarino y se mostró particularmente afectuoso al referirse a su relación con el futbolista.
“Nosotros tenemos que arroparlo, mimarlo, besarlo, cuidarlo. Yo le hago de todo. Lo único que me importa es que Lionel sea feliz”, sostuvo el entrenador.
La relación entre ambos también fue uno de los aspectos destacados por el técnico desde su presentación. González reconoció la importancia que tuvo para él asumir el cargo y dirigir por primera vez a un equipo fuera de la Argentina.
“Él merece que en todos los estadios lo aplaudan”
El “Kily” también se refirió al futuro de Messi con la Selección Argentina y a la posibilidad de que el futbolista dispute su último partido en el país con la camiseta albiceleste.
“Me encanta que tenga su último partido en Argentina. Él merece que en todos los estadios del fútbol del mundo lo aplaudan”, expresó.
En ese sentido, destacó no solamente la trayectoria deportiva del capitán argentino, sino también sus características personales.
“Es alguien muy importante para el fútbol, no solo como jugador, sino como persona, por sus valores”, agregó González.
Un comienzo con título y nuevos desafíos
El entrenador argentino había mostrado su entusiasmo por asumir el cargo desde su presentación oficial y volvió a remarcar la importancia de la oportunidad que representa dirigir a Inter Miami.
“Me emociona que él haya querido que lo dirija yo. Hay cosas en el fútbol que no se pueden describir con palabras. Son sensaciones únicas”, manifestó en referencia a Messi.
Y completó: “Me siento una persona privilegiada y bendecida de tener esta oportunidad y de la relación que tengo con Leo, que es fantástica”.