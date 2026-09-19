MLS

Kily González, tras conquistar la Campeones Cup con Inter Miami: "No podemos relajarnos"

El entrenador argentino comenzó su ciclo en Inter Miami con una victoria 2-0 sobre Cruz Azul que le permitió conquistar la Campeones Cup. Tras el festejo, destacó la importancia del título, elogió a Lionel Messi y remarcó que el equipo debe mantener la exigencia.