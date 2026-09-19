El organismo de seguridad bonaerense aplicó la medida tras los disturbios registrados el 15 de septiembre, luego del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La dirigencia del Calamar apelará la resolución.
Platense fue sancionado con dos partidos sin público por los incidentes ante Fluminense
El organismo de seguridad bonaerense aplicó la sanción mediante la Resolución N.º 2026-176, luego de los incidentes registrados tras el partido frente a Fluminense. La dirigencia del Calamar anunció que apelará la medida y presentará pruebas para intentar reducir su alcance.
La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) sancionó a Platense con dos partidos a puertas cerradas como consecuencia de los incidentes registrados el pasado 15 de septiembre, tras el encuentro frente a Fluminense, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 2026-176 y alcanza a los próximos dos encuentros que el conjunto de Vicente López dispute como local.
Los incidentes se produjeron una vez finalizado el partido, cuando la parcialidad de Fluminense demoró su salida del estadio para festejar junto a sus jugadores. En ese contexto se registraron cánticos provocadores hacia los simpatizantes de Platense, con la presencia también de hinchas de Vélez en ese sector.
Los incidentes tras el partido
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, un grupo de simpatizantes de Platense ubicado en la tribuna Goyeneche ingresó al campo de juego y se dirigió hacia la tribuna Cozzi, donde se encontraba parte de la parcialidad visitante.
La situación derivó en enfrentamientos y disturbios dentro del estadio. Además, durante los incidentes fue sustraída una bandera perteneciente al conjunto brasileño.
La resolución de Aprevide tomó estos hechos como fundamento para aplicar la sanción al club de Vicente López.
Desde Platense, en tanto, cuestionaron la interpretación de lo ocurrido y señalaron la participación de simpatizantes de Vélez en el sector donde se encontraba la parcialidad visitante como uno de los elementos que desencadenaron los disturbios.
Platense apelará la resolución
A través de un comunicado oficial, la dirigencia del Calamar confirmó que recurrirá la sanción y que ya trabaja en la presentación de pruebas y recursos administrativos para intentar modificarla.
El objetivo de la institución es reducir el alcance de la medida, que en principio implica disputar dos encuentros sin presencia de público.
La resolución representa un impacto importante para Platense, que deberá afrontar sus próximos compromisos como local bajo una medida que afecta directamente a sus hinchas.
Se cayó el ingreso de público visitante ante Newell's
Como consecuencia de la sanción y del escenario de seguridad generado tras los incidentes, también quedaron definitivamente descartadas las negociaciones para que Newell's pudiera contar con público visitante en el partido de este domingo, a las 17, en Vicente López, por la décima fecha del Torneo Clausura.
La posibilidad había sido evaluada previamente y contaba con un aval preliminar de Aprevide. El operativo contemplaba la posibilidad de habilitar unas 4.000 entradas, con un valor de 80.000 pesos cada una.
Sin embargo, la dirigencia de Platense finalmente decidió no avanzar con la iniciativa y el encuentro se disputará sin la presencia de hinchas visitantes.
De esta manera, Newell's no podrá contar con el acompañamiento de su público en un partido de campeonato local, algo que no ocurre desde febrero de 2022.