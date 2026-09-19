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Platense fue sancionado con dos partidos sin público por los incidentes ante Fluminense

El organismo de seguridad bonaerense aplicó la sanción mediante la Resolución N.º 2026-176, luego de los incidentes registrados tras el partido frente a Fluminense. La dirigencia del Calamar anunció que apelará la medida y presentará pruebas para intentar reducir su alcance.