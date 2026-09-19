La serie se disputará este sábado y domingo en el estadio Ruca Che. El equipo argentino será capitaneado por Javier Frana y contará con Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.
Copa Davis: Argentina recibe a Turquía en Neuquén por un lugar en los Qualifiers 2027
El equipo argentino, capitaneado por Javier Frana, enfrentará este sábado y domingo a Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén. El ganador de la serie accederá a los Qualifiers de 2027, mientras que el perdedor disputará el Grupo Mundial 2.
La Argentina afrontará este fin de semana una serie clave por la Copa Davis frente a Turquía, con el objetivo de conseguir la clasificación a los Qualifiers 2027. El duelo se disputará en el estadio Ruca Che de Neuquén, donde ambos equipos buscarán quedarse con la serie y continuar en la pelea por un lugar en la máxima instancia de la competencia.
La actividad comenzará este sábado desde el mediodía, con el primer partido de singles. A continuación se disputará el segundo encuentro de individuales.
La serie continuará el domingo desde las 11, cuando será el turno del partido de dobles. Luego se jugarán los dos últimos encuentros de singles, en caso de ser necesarios para definir al ganador.
El equipo argentino que eligió Javier Frana
El conjunto nacional estará encabezado por el capitán Javier Frana, quien convocó para esta serie a Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.
Argentina llega a esta instancia luego de haber perdido 3-2 ante Corea del Sur como visitante, en la serie disputada en febrero. Aquella eliminatoria estuvo marcada por la ausencia de varias de las principales figuras del tenis argentino.
Ahora, el conjunto nacional tendrá la posibilidad de recuperarse y buscar la clasificación en condición de local, con el respaldo del público neuquino.
Turquía llega tras vencer a Eslovenia
Por su parte, Turquía obtuvo su lugar en esta instancia después de imponerse 3-1 frente a Eslovenia, en una serie disputada también a principios de febrero.
El equipo turco estará integrado por Erhan Oral, Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.
Sobre el papel, Argentina parte con una mayor experiencia en este tipo de enfrentamientos, aunque la Copa Davis suele presentar series abiertas y con resultados que pueden definirse en detalles. Por eso, el equipo dirigido por Frana buscará resolver la eliminatoria durante el fin de semana.
El ganador jugará los Qualifiers 2027
La serie tendrá como premio principal un lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027. El equipo que consiga tres triunfos avanzará a esa instancia, mientras que el conjunto derrotado deberá disputar el Grupo Mundial 2.