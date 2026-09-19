Este sábado

Copa Davis: Argentina recibe a Turquía en Neuquén por un lugar en los Qualifiers 2027

El equipo argentino, capitaneado por Javier Frana, enfrentará este sábado y domingo a Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén. El ganador de la serie accederá a los Qualifiers de 2027, mientras que el perdedor disputará el Grupo Mundial 2.